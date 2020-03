Předsednictvo ANO zrušilo v Brně tři místní organizace

Organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s principy hnutí, řekl k tomu místopředseda a bývalý brněnský primátor ANO Petr Vokřál.

„Víceméně ty místní organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s morálními principy a principy hnutí jako takovými,“ doplnil Vokřál. Zrušením organizací se hnutí podle něj vyrovnává s neblahou minulostí a reaguje na celou řadu personálních propojení s policejními akcemi.

Společně se zrušením organizací zaniká členství i všem jejich 37 členům.

„Jak jsem to pochopil, byly ty organizace, kde svůj vliv uplatňovali lidi mimo hnutí, napojení na podivné skupiny. Jiná cesta, než je všechny zrušit nebyla. Já už tam další Švachuly vážně nechci.“ uvedl ke kroku předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Organizaci v Brně-Židenicích chce ANO obnovit co nejrychleji. „Ty ostatní podle toho, abychom měli, když už budeme znovu vytvářet ty organizace, spolehlivé lidi, kteří budou dodržovat to, co se od nich v rámci hnutí očekává,“ doplnil Vokřál.

Policie nedávno navrhla státnímu zástupci, aby Švachulu a další obviněné v případu podezření z korupce na radnici Brno-střed obžaloval. Jde o 11 lidí a dvě firmy. Státní zástupce uvedl, že výše úplatků, které si skupina podle kriminalistů rozdělila, je dohromady zhruba 33 milionů korun. Ovlivněny byly podle policie zakázky v celkovém objemu asi za 328 milionů korun. Dotyční jsou obvinění z několika trestných činů, například z účasti na organizované skupině či z přijetí úplatku.

Skončil i místopředseda brněnského ANO Dvořák

Policejní razie se na radnici uskutečnila loni v březnu. Mezi obviněnými je například i bývalý místostarosta Brna-Ivanovic Petr Liškutin (dříve ANO).

Téměř vzápětí vyšlo najevo, že místopředseda brněnského hnutí ANO Pavel Dvořák ukončil členství v hnutí. Důvody ale neřekl. Média ho v minulosti označovala za Švachulova blízkého.

„Po předchozí dohodě se svými kolegy a vedením oblasti jsem rezignoval k datu 29. února,“ napsal bez bližších informací Dvořák.