Vokřál hraje vabank, do krajských voleb si protlačil „sexy“ kandidáty

Na předních místech tak proti očekávání figuruje například bývalá náměstkyně hejtmana Taťána Malá, naopak dosavadní hejtman Bohumil Šimek je až na čtvrté pozici.

„Pokud mám být lídrem a vzít na sebe zodpovědnost, chci mít kolem sebe lidi, kteří mají potenciál, jsou spolehliví a kterým věřím,“ prohlásil Petr Vokřál s tím, že za volební výsledek bere osobní zodpovědnost.

Případný neúspěch tak může znamenat i konec jeho politické kariéry. Dodnes mu totiž někteří lidé z hnutí vyčítají, že jako jasná jednička kandidátky v minulých komunálních volbách v Brně nedokázal ANO dostat do koalice, přestože zvítězilo.

Vokřál však věří, že se svým novým týmem v boji o udržení vlády na hejtmanství uspěje. Na podzim v krajských volbách chce získat alespoň 18 mandátů, nyní jich má ANO patnáct.

Hrozí opakování brněnského scénáře

„Potřebujeme ale několik klíčových věcí a jednou z nich je vyslat do voleb tým loajálních lidí, aby kandidátka byla atraktivní a sexy. Větší počet mandátů je důležitý, abychom mohli sestavit koalici,“ pronesl Vokřál před krajským sněmem v pondělí večer v hotelu Voroněž.

Podle zákulisních informací se totiž i na krajské úrovni vyjednává o koalici po vzoru Brna, kde spolu vládnou ODS, lidovci, ČSSD a Piráti. I sám Vokřál na jednom z posledních jednání brněnské buňky připustil, že ANO může i na hejtmanství skončit v opozici.

Na pondělním sněmu ho podpořil Jaroslav Faltýnek, místopředseda hnutí a pravá ruka Andreje Babiše. „Úspěšný primátor, se kterým po komunálních volbách vyje*ali, a hejtman Bohumil Šimek na kandidátce je ideální kombinace,“ prohlásil Faltýnek.

Ten zároveň konstatoval, že hnutí uškodila kauza týkající se korupce na radnici Brna-střed, ze které je obviněn někdejší místostarosta za ANO Jiří Švachula. Faltýnek zmínil interní průzkum strany, podle kterého patří jižní Morava mezi tři kraje, kde situace není příznivá.

„Mělo by to pro nás být varování, abychom do voleb dělali co nejméně chyb,“ konstatoval Faltýnek, který také apeloval, aby buňka táhla za jeden provaz.

Hejtman jako čtyřka? „Asi se jim něco nepovedlo“

Jenže právě kandidátka ve Vokřálově pojetí nebyla všem straníkům po chuti. Například se pozastavovali nad umístěním Šimka jako hejtmana až na čtvrtém místě a ptali se, proč není dvojkou, a dokonce není ani v interní nominaci na radního do případné příští koalice.

„Když vládnoucí strana nenechá vlastního hejtmana obhajovat pozici, je to přiznání, že volební období se prostě nepovedlo,“ komentoval to i lídr kandidátky ODS Jiří Nantl.

Na druhé místo kandidátky dosadil Vokřál místo Šimka místostarostku Vyškova Karin Šulcovou, která do politiky vstoupila až v komunálních volbách před rokem a půl. Předtím pracovala jako ředitelka základní školy.

Podle Vokřála je čtvrtá pozice pro hejtmana důstojná. „Budeme se zodpovídat voličům, jestli jsme dodrželi sliby. Potřebujeme proto lidi, kteří jsou v současném vedení, ale také nové tváře. Věřím, že jde o skvělou kombinaci zkušeností s mladými svěžími myšlenkami nových tváří,“ prohlásil Vokřál.

Šimek tvrdí, že rozhodnutí krajského sněmu plně respektuje. „A zároveň podpořím Petra Vokřála v roli lídra, jak jsem deklaroval již v loňském roce. Nyní se zaměřuji na aktuální problémy kraje, a pokud bude po volbách možnost, budu v práci pro náš region rád dále pokračovat,“ uvedl hejtman.

Vždy jsem se k zodpovědnosti postavil čelem, říká Vokřál

Aby byl Šimek na kandidátce, si přálo i celostátní vedení hnutí ANO. Když se začaly šířit zprávy, že hejtman do voleb nepůjde, otevřel Faltýnek téma na stranickém grémiu.

„Vznesl jsem dotaz, zda máme potřebu vytvářet si další potenciální mediální problém tím, že nedáme na kandidátku hejtmana, co nic nezdrbal, ale současně nebyl moc vidět, to si přiznejme. Shodli jsme se, že Šimek má kandidovat,“ vzpomínal na sněmu Faltýnek.

Překvapivé je i obsazení pátého místa, kam Vokřál dosadil krajskou radní a poslankyni Taťánu Malou. Přitom v součtu nominací všech okresních kandidátek jí náleželo umístění až ve třetí desítce.

Zároveň náměstka hejtmana Petra Hýblera odsunuli až na sedmnácté místo, i když za Brno-venkov byl na rozdíl od Malé jedničkou. Vokřál řekl, že jde o jeho osobní rozhodnutí, a nepřímo naznačil, že Hýbler přispívá ke štěpení buňky na dva tábory. To náměstek hejtmana popírá.

Vokřál také opakovaně prohlásil, že za kandidátku přebírá odpovědnost. Na dotazy MF DNES, zda jeho případný neúspěch ve volbách či ve vyjednávání o koalici bude znamenat jeho odchod z politiky, odpověděl: „Vždy jsem se uměl k zodpovědnosti postavit čelem. Formu nechte prosím na mně.“ Jeho kandidátku podpořily na sněmu zhruba dvě třetiny přítomných delegátů.

Valachová kandidovat nebude

Vokřál už zná i své hlavní soky. Kromě šéfa vědeckého centra CEITEC Jiřího Nantla, který bude lídrem ODS, se mu postaví i lidovecký starosta Velatic Jan Grolich nebo náměstek hejtmana Marek Šlapal za ČSSD.

Ten v boji o post lídra kandidátky porazil exministryni školství Kateřinu Valachovou, která po neúspěchu na sněmu nakonec vůbec nekandiduje. Osmnácté místo za ČSSD obsadil bývalý hejtman Michal Hašek.

Piráty do voleb povede projektant Lukáš Dubec. TOP 09, Starostové pro jižní Moravu, Zelení, SPD ani KSČM zatím kandidátky schválené nemají.