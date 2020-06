Hnutí ANO se rozpadá, reaguje brněnský náměstek na Vokřálův odchod

„Pro mě jde o pokračující tendenci v ANO, hnutí se rozpadá. Étos, se kterým vstupovalo do politiky, postupně ztrácí. Jeho vlastní členové evidentně nezvládají nastavenou strukturu, řeší spoustu problémů,“ komentoval situaci náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že pro lidovce jde o šanci usilovat o post jihomoravského hejtmana.

Názory se ale různí. Třeba krajský předseda ČSSD Břetislav Štefan vnímá Vokřálův konec jako tlustou čáru, kterou hnutí za všemi brněnskými aférami udělalo. „Boje uvnitř ANO trvaly opravdu dlouho. Je to určitě překvapivé vyústění, jen aby to však nebylo z jiných důvodů, než se nám všem zdá. Možná, že nakonec šlo o jediné možné řešení vzhledem k soudním jednáním okolo Jiřího Švachuly. Ta stále probíhají a nevíme, kterým směrem se stáčí,“ poznamenal Štefan.



Další z náměstků brněnské primátorky, Robert Kerndl (ODS), nepředpokládá, že by na jejich stranu měl Vokřálův odchod dopady.

„Situace ANO jde mimo mě, dlouho do pondělního večera jsme v ODS řešili problémy kolem středeční Rady města Brna. Takže informaci jsem sice zaznamenal, ale nijak blíže jsme to nezkoumali. Nezkoumám dopady odchodu Vokřála na naši pozici, za nás mluví činy. A podle nich se voliči rozhodnou sami,“ sdělil Kerndl.

Vokřálův odchod mohla odstartovat kromě kauzy Švachula ještě jedna věc. O víkendu na jižní Moravu zamířil šéf ANO, premiér Andrej Babiš. Jednal s Petrem Vokřálem i jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem. Podle zákulisních informací zjišťoval Vokřálův koaliční potenciál. Bál se totiž, že také po krajských volbách jej ostatní strany obejdou, jako se to stalo před dvěma lety v Brně..

„Odcházím proto, protože nechci dále spojovat své jméno s osobami, které hnutí ANO využívají pouze ke svému osobnímu prospěchu a jež tak ničí dobrou práci kolegů, kterým se podařil již kus dobré práce,“ uvedl v pondělí večer Vokřál ve svém prohlášení.

Opakovaně upozorňoval, že do aféry jsou namočené i místní organizace ANO v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Jenže návrh na jejich zrušení mu hlavní vedení ANO zamítlo.



Šimek, současná čtyřka kandidátky ANO, tak nejspíš opět zamíří do role lídra. „O odchodu Petra Vokřála jsem vůbec nevěděl, a protože je to třeskutá situace, nebudu to více komentovat,“ prohlásil Šimek.

Krok exprimátora zaskočil i další kolegy. Mimo jiné Jiřího Faltýnka, s nímž měl Vokřál řadu rozporů. „Nevím, co je to za signál, možná uznání viny, do hlavy mu nevidím. Viděli jsme se minulý týden na klubu zastupitelů a tam o rezignaci nepadla ani zmínka,“ prohlásil Faltýnek, který sám své členství v hnutí kvůli podezření ze spojení se Švachulovými machinacemi už před časem pozastavil.

„I nadále čekám, až se věci kolem kauzy Stoka vyjasní,“ ujistil syn prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka.



A jasno zatím není ani o finální podobě kandidátky hnutí do krajských voleb, kterou si Vokřál sestavil sobě „na míru“. Seřadil svoje blízké, včetně kritizované exministryně spravedlnosti a poslankyně Taťány Malé, na čelné pozice a oponenty odsunul dozadu.

„Teď vůbec nevím, co uděláme. Musím se s kolegy sejít a probrat, co bude dál. Rozhodně však cítím obrovskou lítost, že přicházíme o výborného ekonoma, zkušeného a hlavně čestného člověka,“ podotkla šéfka brněnské organizace ANO Karin Karasová. Naznačila také, že po Vokřálovi hrozí, že odejdou i další lidé z hnutí.