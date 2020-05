Facka Vokřálovi. U šéfů narazil s návrhem na zrušení buněk ANO v Brně

Když před dvěma měsíci nechal bývalý primátor Brna krajským předsednictvem bez varování zrušit tři brněnské organizace ANO – Černovice, Starý Lískovec a Židenice – argumentoval tím, že dlouhodobě fungovaly v rozporu se základními morálními hodnotami hnutí.

Podle části hnutí ANO se tím však Petr Vokřál chtěl jako lídr do krajských voleb zbavit kritiků a zajistit si ve svém „rajonu“ absolutní nadvládu.

Jenže vyhození členové přešli do ofenzivy a pohrozili žalobou kvůli tomu, že Vokřál nepostupoval v souladu se stranickými stanovami. A vedení strany jim teď dalo za pravdu.

„Zrušení buněk neproběhlo procesně správně, proto se předsednictvo rozhodlo usnesení revokovat. V očistném procesu v jihomoravské organizaci budeme pokračovat samozřejmě i nadále, ale celé to musí proběhnout správně,“ vysvětlil hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter.

Z toho vyplývá, že pokud bude chtít Vokřál opět usilovat o zrušení buněk, musí nejprve jeho návrh projednat předsednictvo ANO v Brně, až poté to celokrajské.

Ve hře přitom ve čtvrtek bylo i zrušení celé brněnské organizace, kterou hýbe kauza Stoka týkající se machinací s veřejnými zakázkami v čele s Jiřím Švachulou (dříve ANO). Právě na lidi zapletené do úplatkářské kauzy mají být podle Vokřála napojení i členové jím zrušených buněk.

Takový verdikt by mu přitom hrál do karet, protože následné znovuobnovení brněnské organizace by měl na starosti právě on a jihomoravská šéfka strany Taťána Malá, i když jejich jména se ve spisu ke kauze objevují také. Zrušení celého brněnského ANO ale nakonec celorepublikové vedení neodkývalo.

„Podle mě bylo znovuobnovení buněk jediným možným a nejrozumnějším řešením,“ konstatoval advokát Radek Ondruš, který vyloučené lidi z ANO zastupoval.

Ukázala se Vokřálova slabost, míní „zrušený“ člen

Pokud by vedení na jejich návrh nepřistoupilo, byli připraveni podat žalobu i s návrhem na rozpuštění celé strany kvůli nedemokratickému postupu. Pro ANO by to mohlo mít před krajskými volbami fatální následky. Už tak má asi dva týdny před nimi začít proces se Švachulou a dalšími obžalovanými, kde se může prát „špinavé“ stranické prádlo.

Malá uvedla, že rozhodnutí bere na vědomí. „O dalším postupu budu jednat s kolegy z oblastního a krajského předsednictva,“ nastínila. Podle Vokřála se nyní v regionu připraví podklady pro zrušení buněk znovu tak, aby byly bez vady a nebylo je možné napadnout u soudu.

„Osobně jsem vstupoval do hnutí jako do protikorupčního a je pro mě velmi problematické, když kauza dopadá na nás všechny. Snažíme se udělat kroky tak, abychom byli schopni veřejnosti vysvětlit, že jsme udělali všechno pro to, aby se organizace očistila,“ prohlásil.

Na čtvrteční schůzi byli pozvaní i zástupci zrušených buněk, na jednání je však nakonec nepustili.

„Každopádně výsledek vítám. Bylo nám vyčítáno, že velrybaříme a tlačíme za každou cenu do strany své lidi, což je lež. Tento výsledek je jednoznačně Vokřálova prohra a ukázala se jeho slabost. Uvidíme, co bude dál, ale jsme připraveni bojovat,“ prohlásil člen původně zrušené organizace ze Starého Lískovce Michal Němeček.

Rozhodnutí vítá i místostarostka brněnských Černovic za ANO Šárka Korkešová. „Za mě je verdikt v pořádku a předsednictvo se zachovalo velmi dobře. Musíme to trochu vstřebat a uvidíme, co bude dál,“ poznamenala.

Kázání si Vokřál vyslechl i od Babiše

Jak jednání dopadne, nebylo nicméně dopředu vůbec jasné. Když Vokřál v březnu zrušení buněk protlačil, podpořil jeho snahu dokonce předseda strany Andrej Babiš.

„Jak jsem to pochopil, byly to organizace, kde svůj vliv uplatňovali lidé mimo hnutí, napojení na podivné skupiny. Jiná cesta než je všechny zrušit nebyla. Já už tam další Švachuly vážně nechci,“ prohlásil tenkrát Babiš.

Když se však vyhození členové proti rozhodnutí ohradili, premiér byl rozmrzelý, a dokonce některé z nich požádal o telefonát. Pak se však musel věnovat řešení krizové situace způsobené koronavirem a na rozhovory už nedošlo. Místo toho Babiš podle zdrojů MF DNES několikrát Vokřála důrazně „zpražil.“

Nyní se ukáže, jaká bude exprimátorova další role v hnutí. Už před čtvrtečním rozhodnutím bylo brněnské ANO roztříštěné, Vokřál například čelil kritice, že si do krajských voleb navzdory místním organizacím protlačil na přední pozice „své“ lidi. Kandidátky přitom ještě nejsou uzavřené, takže pořadí nemusí být konečné.