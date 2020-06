Je mi to osobně líto, do ANO jsem ho přivedl, řekl k odchodu Vokřála Faltýnek

Aktualizujeme 14:10 , aktualizováno 14:10

Překvapení nad rozhodnutím Petra Vokřála opustit pozici místopředsedy hnutí ANO i vůbec celé hnutí Andreje Babiše vyjádřil místopředseda strany a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. „Je mi to osobně velmi líto. Pro nás to bylo jako rána z čistého nebe, dozvěděl jsem se to e-mailem,“ uvedl Faltýnek.