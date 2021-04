Kvůli opravám zastávek na trati z Brna na Blansko se chystá velká výluka

Šestnáctiměsíční komplikace se cestujícím na konci roku 2022 „vrátí“ modernizovanými a mnohem komfortnějšími nádražími a zastávkami, které odpovídají třetí dekádě 21. století.



Nejviditelnější změna za 690 milionů korun čeká na Adamov. Správa železnic na ni už vypsala výběrové řízení.

„Je to opravdu zásadní a velká proměna. A hlavně pozitivním směrem,“ uvedl starosta Roman Pilát (nez.), který v posledních letech seděl u mnoha jednání týkajících se rekonstrukce koridoru.



Dnes stanice v Adamově neodpovídá tomu, jak by mělo nádraží i z hlediska bezpečnosti vypadat. Na jednotlivé perony, které nejsou bezbariérové, se chodí přes koleje, lávka přes trať totiž spojuje jen dvě části města. Železničáři ji proto zbourají a nahradí novou, z níž už povedou schody i výtahy na dvě nová nástupiště, po jejichž obou stranách zastaví vlaky.

Přechod přes koleje tak bude zakázán jako v jiných stanicích, kde se cestující přesouvají podchodem či nadchodem. „Součástí stavby je i rekonstrukce vnitřních prostor výpravní budovy pro vytvoření adekvátního zázemí a také parkoviště pro třicítku aut,“ podotkla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Kompletní investice do zastávek a oprav na trati je 5,6 miliardy korun



Tím investice ve městě nekončí. Novou podobu získá i stanice Adamov zastávka, kde dnes po obou stranách kolejí stojí jen nevzhledné perony posprejované graffiti. „Vznikne tu zcela nové ostrovní nástupiště v úrovni toho stávajícího ve směru na Brno,“ sdělila mluvčí.



Druhou zastávku Správa železnic zruší a regionální vlaky zastaví v obou směrech už jen tady.



Podchody, přístřešky, cykloboxy

Na změny se mohou lidé těšit i v dalších stanicích na rušném úseku trati. Ve stanici Blansko město dělníci vytvoří nový široký podchod na místě přejezdu, který zcela zruší. Pro auta vyroste o několik set metrů dál dlouho slibovaný most.

V případě přesunu z Adamova na jih cestující zavítají do Babic nad Svitavou, respektive zastávky s tímto názvem. Obec leží ve skutečnosti asi o dva kilometry dál. Lidé ale stanici hojně využívají, a tak jsou rádi, že ji železničáři nejen zachovají, ale dokonce vylepší. Kromě opravy nástupišť je hlavní změnou stavba nového přístřešku pro cestující na peronu směr Blansko a jeho přesun na jih.

Termíny plánovaných oprav Výluka Adamov–Blansko: září až prosinec 2021, provoz po jedné koleji

Výluka Brno–Blansko: prosinec 2021 až prosinec 2022, úplná výluka

Expresy z Brna ve směru na Prahu pojedou přes Havlíčkův Brod, regionální vlaky nahradí výlukové autobusy.

„Nově tam najdou i stání pro kola a na druhé straně v nádražní budově vznikne zázemí pro ta elektrická, včetně dobíjení. Obec se o tento prostor postará,“ nastínil plány starosta Babic Eduard Levý (nez.). Právě elektrokola podle něj využívají hlavně senioři, kteří odtud šlapou do kopce do Babic.

Ještě větších změn se dočkají v Bílovicích nad Svitavou. Obec je úzce navázána na Brno, a proto tu dělníci konečně začínají pracovat na plánovaném parkovišti P+R přímo u nádraží.

Právě řidičům chtělo podle tamního starosty Miroslava Boháčka (STAN) vedení obce vyjít vstříc, a tak se domluvilo se železničáři na novém podchodu, který propojí parkoviště a sousední autobusové zastávky s nástupištěm u nádražní budovy. Tam už lidé jen nasednou do vlaku a za pár minut dojedou do Brna. „Nemusí tak cestu na nástupiště obcházet o sto metrů dál pod mostem, jak je tomu dnes,“ vysvětlil starosta.

Bezbariérovost na nástupiště nicméně nadále vyřeší vzdálenější přístup po šikmých chodnících. Dnes takový vede jen na peron ve směru na Blansko, nově postaví rampu i na druhé straně. „Na nástupišti ve směru na Blansko vznikne přístřešek pro cestující. Nově se zřídí informační systémy, rozhlasové zařízení a kamerový systém a také cykloboxy,“ doplnila Friebová. Podobně tady dělníci postaví i protihlukové stěny, které se plánují také v Adamově a Blansku.

Za necelé dva roky mají být plánované miliardové investice proměněné v reálný komfort, do budoucna se však lidé při cestě vlakem z Brna do Blanska dalším komplikacím spíše nevyhnou.

Několik let se už připravuje nové nádraží v brněnských Židenicích, které by se mělo posunout blíže k Bubeníčkově ulici, aby cestující snáze přestupovali na tramvaje. Právě v sousedství jejích zastávek má vést vstup do nové odbavovací haly. „V současnosti zpracováváme záměr projektu, samotnou stavbu předpokládáme mezi lety 2025 a 2027,“ dodala mluvčí Správy železnic.