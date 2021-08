Cesta do Brna ze severu jen pro otrlé. Pracuje se na dvou tazích i trati

Pokud by se rizikovému místu na frekventovaném tahu chtěli vyhnout cestou přes nedaleké Blansko, ani tam příliš nepochodí. Hlavní průtah městem je totiž nedaleko autobusového nádraží uzavřen kvůli stavbě kruhového objezdu.



Větší část vozovky sice byla minulý týden ještě průjezdná, ale to už ode dneška také neplatí – kvůli budování dalšího kruhového objezdu na křižovatce ulic Poříčí a Mlýnská se uzavřela silnice hned u severního vjezdu do města a všechna auta jsou odkláněna přes centrum.

„Blansko má bohužel pouze dvě průjezdné komunikace – průtah ulicemi Poříčí a Svitavská, nebo průjezd přes centrum města. Když se uzavře jedna cesta, doprava se kumuluje na té druhé,“ podotýká starosta Blanska Jiří Crha (ODS) s tím, že z ulic Poříčí a Svitavská se od příštího týdne veškerá doprava na tři měsíce přesune právě do centra přes náměstí Svobody a náměstí Republiky. V září se navíc nejspíš opět uzavře přejezd do části Staré Blansko.

Policisté upozorňují, že situace v Blansku bude zapeklitá, a to zejména v prvních dnech, než si šoféři na novou trasu zvyknou.

„Rizikové jsou obzvlášť křižovatky. Například hned na první bude kvůli objížďce změna přednosti v jízdě, nicméně někteří místní mohou jezdit po paměti a teoreticky by tato nepozornost mohla vést ke kolizím,“ sděluje policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Objíždí se po polňačce

Situaci v ulicích budou policisté sledovat, ale nemůžou tam být neustále, když neukázněné řidiče musí hlídat také u zmíněných Milonic. Pro osobní auta je na rozdíl od kamionů ve směru do Brna vyznačená objížďka, aby se alespoň částečně zmenšily kolony. Jenže někteří šoféři po ní nejezdí a využívají stejnou trasu jako kamiony.



„Na místo vysíláme hlídky, kontrolujeme, kdo tam jezdí, a rozdáváme pokuty,“ informuje Malášek.

Přímo na místě uzavírky se někteří snaží daný úsek objet po polní cestě kolem Milonic, což je podle Maláška povoleno. „Pokud tam není zákaz, můžou tam auta vjet,“ konstatuje. Vnímá to jako snahu místních, jak si cestu ulehčit.

Semafory zde budou až do konce října, ale ani potom se cesta do Brna nezlepší. Ještě letos by totiž Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chtělo opravit povrch na příjezdu do města na čtyřkilometrovém úseku Hradecké ulice zhruba od Globusu až ke královopolskému nádraží.

„Na tuto opravu ještě stále probíhá výběrové řízení. Přesný termín zahájení tedy prozatím nelze sdělit,“ říká za ŘSD Lucie Trubelíková.

Odříznuté vlaky do Blanska

Ze severu kraje se tak člověk do Brna bez komplikací nedostane ani po hlavní silnici, ani oklikou přes Blansko. A nástrahy jej čekají i v případě, že zvolí vlak.

Už od 1. září až do půlky prosince totiž bude probíhat výluka kvůli opravě koridoru mezi Brnem a Blanskem, takže vlaky budou jezdit jen po jedné koleji.

„Vzhledem k tomu nebude ve špičkách patnáctiminutový interval vlaků mezi Brnem a Blanskem, ale bude se jezdit po půlhodině. V nejvytíženějších časech však vlaky kapacitně posílíme, abychom převezli veškeré cestující,“ přibližuje Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji.

Časy odjezdů by měly být zhruba stejné jako dnes, lišit se mohou jen o minuty. Podobně to bude i u rychlíků. „Od září budou rychlíky odjíždět z Brna i nadále zpravidla ve stejných časech jako dosud, v tom opačném však budou mít pozdější příjezd,“ osvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.



Tím, jak se budou vlaky vyhýbat kvůli provozu po jedné koleji, dojedou do Brna zhruba o devět minut později. U expresů a mezinárodních spojů ve směru na Prahu jsou cestující už od jara zvyklí, že jezdí kvůli opravě koridoru u Ústí nad Orlicí přes Havlíčkův Brod.

Přesto bude vlak na podzim proti silnici příznivější variantou. Ovšem jen prozatím. Jednokolejná výluka je totiž pouze „zahřívacím kolem“ na tu další, která začne v polovině prosince se změnou jízdního řádu.



Od té doby bude provoz na železnici mezi Brnem a Blanskem po celý rok zcela vyloučený a všichni, kdo pojedou do nebo z Brna, budou muset využít náhradní autobusy.

Zároveň by se ovšem měla lepšit situace na silnicích. Aktuální opravy budou hotové a ŘSD zatím žádné nové neplánuje.