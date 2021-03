Cestu vlakem ze Znojma do Brna chtějí s novou tratí zkrátit na 25 minut

Šanci pro „odříznuté“ město rozdmýchal nový znojemský starosta Jakub Malačka (ČSSD), plán podporuje celá koalice i místní političtí zástupci v parlamentu a počítají s ním také železničáři.



„Do léta bude hotová studie proveditelnosti a na podzim se o ní rozhodne na ministerstvu dopravy. V tomhle musíme táhnout za jeden provaz. Je to neskutečná příležitost k rozvoji nejen našeho města, ale celého regionu,“ poukazuje Malačka.

Znojemští by se do klíčové destinace dostali za 25 minut, tedy stejnou dobu, za jakou se Brňané přemístí z Líšně či Bystrce do centra. A jak se to má povést?

Jako nejvýhodnější se jeví řešení navázané na připravovanou stavbu vysokorychlostní tratě z Brna do Šakvic. Z ní by v Unkovicích nedaleko Židlochovic odbočila nová železnice na Hrušovany nad Jevišovkou, a to s maximální rychlostí vlaků až 230 kilometrů v hodině.



„Za stávající stanicí Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov ve směru na Znojmo by se pak nová trať zapojila do stávající Břeclav–Znojmo, kterou čeká modernizace a elektrizace. Navržená podoba nové železniční infrastruktury v prostoru Hrušovan počítá také s přímým napojením z nové tratě od Brna ve směru na Mikulov a Břeclav,“ popsala mluvčí Správy železnic mluvčí Nela Friebová.

Zmíněná varianta by tak výrazně zlepšila nejen spojení mezi Brnem a Znojmem, ale také ve směru z Pohořelic a Mikulova. „Pětadvacet minut do Brna je varianta nejdražší, ale také nejvíce přínosná pro celý náš region,“ uvádí i hnutí Pro Znojmo.



Jeho členové Přemysl Karpíšek (nový předseda dopravní komise rady města) a Jiří Kacetl (předseda výboru zastupitelstva pro plánování) stáli u zrodu Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Na nedostatky železniční infrastruktury na Znojemsku dlouhodobě upozorňují. „Nyní se daly věci do pohybu správným směrem,“ pochvalují si.

Příští rok má navíc pokračovat generální rekonstrukce trati z Břeclavi do Znojma. Hotová je už část do Mikulova, nyní je na řadě úsek po Novosedly, čímž se nové koleje dostanou konečně téměř na hranici znojemského okresu.

V dalších letech pak může modernizace pokračovat dál ke druhému největšímu městu kraje. Podle odhadovaného harmonogramu zmíněné studie se předpokládá, že práce začnou od roku 2027 elektrizací trati Břeclav–Znojmo. Další kroky závisí právě na výběru vítězné projektové varianty z dopravního dokumentu pro spojení z Brna do Znojma.



Při horší variantě vlakem za hodinu

I v případě další – méně ambiciózní možnosti – přitom cestující ušetří čas a výrazně si zkrátí přepravní dobu mezi největšími jihomoravskými městy. Při ní by se využila stávající železniční infrastruktura, respektive trať Brno – Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo.



„I při její modernizaci a elektrizaci, včetně vybudování nové spojky mimo stanici Šanov, lze dosáhnout cestovní doby mezi Brnem a Znojmem těsně pod šedesát minut,“ upozorňuje Friebová, podle které se v tuto chvíli předpokládá dokončení modernizačních staveb za deset let, tedy v roce 2031.

„Skutečný termín ale závisí na konečných výsledcích studie, na jejím schválení a hlavně na průběhu navazující projektové přípravy včetně projednání nutných změn v územněplánovacích dokumentacích,“ dodává.

Železničáři chystají i další novinky

Také další plány Správy železnic obyvatele Znojemska potěší. Připravuje například generální opravu zmiňované stanice Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Výhledově se také bude hledat vhodné řešení Severozápadní dráhy Znojmo – Okříšky – (Jihlava), která letos na podzim oslaví 150 let existence.

A mluví se také o tom, že by se lidé ze Znojma mohli v budoucnu dostat do Prahy již za 1,5 hodiny. I to je ale navázáno na další opravy. „Tato cestovní doba by byla reálná díky výstavbě vysokorychlostní trati z Praha do Brna, respektive díky kombinaci obou záměrů. Přeprava mezi Prahou a Brnem má totiž trvat okolo jedné hodiny podle kategorie vlaku,“ uzavírá Friebová.

Teprve před dvěma lety se přitom ze Znojma začalo jezdit do Prahy s jedním přestupem a pod čtyři hodiny. Po patnácti letech, kdy bylo město zcela odříznuté od dálkové železniční dopravy, to i tak byla výhra. Do hlavního města ale ve všední dny jede jen jeden pár vlaků.