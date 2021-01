Renaulution: zisk přivezou Lada s Dacií, elektromobily a aktualizace ojetin

Skupina Renault pod vedením charismatického manažera Lucy de Mea (přišel ze Seatu) mění svou strategii. Firma v ní vlastně jasně ukazuje, jakým obtížím dnes automobilový průmysl čelí, nový plán má představovat cestu, jak se s těmito změnami a komplikacemi vypořádat se ctí a zachovat finanční stabilitu celé skupiny.

Strategie se týká „evropské“ větvě celé aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a i když se v ní hovoří o spolupráci v rámci celé aliance, je jasně vidět, že Renault se v zajištění své budoucnosti soustředí především na sebe a trochu rebelující spojence nechá, aby si vše vyřešili po svém.

Hlavním cílem nové strategie nazvané Renaulution je zajistit skupině ziskovost a tedy i budoucnost. Renault toho chce docílit řadou dílčích kroků, které jsou však vzájemně propojeny a vycházejí ze současného dění na trhu. Skupina otevřeně říká, že se soustředí nikoli na objem prodejů, ale na výnosy. Do roku 2023 má dojít právě k finanční stabilizaci skupiny (vzkříšení – ressurection), do roku 2025 k zásadní obnově (renovation) modelové palety a od roku 2025 se pak Renault cítí na revoluci.

Skupina Renault například v rámci této strategie počítá s poklesem zájmu o nová auta. Zatímco v roce 2019 disponovala skupina výrobními kapacitami pro 4 miliony vozů ročně (a prodala 3,75 milionu vozů), do roku 2025 chce Renault s přidruženými značkami tyto kapacity snížit na zhruba 3,1 milionu. Renault také sníží počet využívaných platforem (z šesti na tři) a rodin pohonných jednotek (z osmi na čtyři).

Těmito a dalšími opatřeními se chce skupina dostat na zhruba 3 % provozní marže, v letech 2021–2023 ušetřit asi 3 miliardy eur a hodlá snížit výdaje na výzkum a vývoj a na kapitálové investice (nákupy a investice do nemovitostí, strojů a dalších zařízení) na celkem 8 % obratu. Až 20 % obratu skupiny má v budoucnu zajistit prodej různých služeb (nabíjení, pronájem vozů, nakládání s daty a podobně), Renault chce také vsadit na vodík a vedle recyklace i na renovaci vozů.

Renault nadále univerzální

Značka Renault v rámci nové strategie nemluví o konci spalovacích motorů, nicméně jasně klade důraz na elektrifikaci. Plán pro Renault se jmenuje „La nouvelle Vague“ – Nová vlna – a v jeho rámci chce mimo jiné Renault kromě nových elektromobilů a hybridních modelů klást důraz na výnosnější vozy vyšších segmentů. Do roku 2025 uvede automobilka 24 nových modelů, přičemž nejméně deset z nich bude plnými elektromobily a polovina těchto nových aut bude spadat do segmentů C a D, tedy ke kompaktním vozům a do střední třídy.

Neočekávejme však, že by se Renault vrátil třeba s vozem typu Laguna. Důraz bude hlavně na vozy SUV, jak naznačil nedávný koncept Renault Mégane eVision, tímto směrem se nejspíš posune i nová generace oblíbeného kompaktního hatchbacku Mégane. Neznamená to však, že by Renault zanevřel na segment malých aut: naopak, uvedení nové strategie firma podpořila zveřejněním konceptu Renault 5 Prototype, stylového malého hatchbaku, který vychází z legendární R5, ovšem přináší její moderní a plně elektrické pojetí. Renault to sice nezmiňuje, ale vzhledem k poměrně civilnímu vzhledu studie se dá očekávat, že tento model se dočká sériové výroby. V podstatě by mohl nahradit aktuální Twingo.

Renault 5 Prototype

Možná trochu překvapivě vsadí Renault kromě hybridů a elektromobilů také na vodík. Podle různých vyjádření se zdá, že to bude sázka především na poli užitkových automobilů: vedle elektrických dodávek s krátkým dojezdem by mohl Renault nabídnout i vodíkové vozy pro dlouhé trasy.

Vyšší využití aut

Zajímavá je i sázka skupiny na renovace vozů: v takzvané Re-Factory ve francouzském Flins chce Renault továrně zrenovovat až 100 000 aut ročně. Nepůjde přitom o renovaci historických vozů, Renault takto „obnoví“ mladá ojetá auta, která budou v průběhu svého modelového života využívána intenzivněji než doposud. S novou značkou Mobilize (ta se stane čtvrtým pilířem skupiny – vedle Renaultu, Alpine a dvojice Dacia-Lada) totiž Renault počítá s výrazným vstupem do segmentu mobility.

Mobilize má nabízet auta k pronájmu, pod touto značkou se počítá se speciálními „účelovými“ vozy. Celkem budou v blízké budoucnosti čtyři, dva určené pro car-sharing, jedno pro služby typu taxi (včetně alternativ jako Uber, Bolt a podobně) a jeden pro místní rozvážku zboží. Jeden z těchto vozů opět firma prezentovala ve formě konceptu: EZ-1 Prototype je malinké 2,3 metru dlouhé vozítko pro dvojici pasažérů určené do městského provozu. Auto můžeme vnímat jako náhradu aktuálního Twizzy do každého počasí (má totiž uzavřenou karoserii). Zajímavostí je systém výměnných baterií.

Značka Mobilize nabídne několik vozů pro konkrétní účely

Cílem značky Mobilize je kromě zvýšení využití aut také docílit navýšení zůstatkové hodnoty použitých automobilů, která po třech letech často klesá až k 50 % hodnoty původní. Toho by mělo být docíleno právě zmíněnou tovární obnovou vozů, ale i dalšími službami, včetně moderních digitálních služeb uvnitř automobilů. Tyto služby by měly být průběžně aktualizovány a i v dané době již starší auta koncernových značek by tedy mohla časem získávat modernější funkce a možnosti, což má pomoci udržet hodnotu výše než doposud. Renault na tomto poli například navazuje spolupráci s Googlem, v roce 2022 se od značky dočkáme nového infotainmentu, který bude mít kompletně vestavěné služby Googlu.

Mobilize se také bude starat o životnost baterií elektromobilů, i to hodnotě pomůže. Firma bude dále nabízet služby dobíjení elektromobilů a bude se starat o zpracování dat z koncernových vozů a o služby, které na využití těchto dat budou založeny.

Alpine sportovní a čistě elektrická

Velké změny čekají značku Alpine, která momentálně nabízí jen zábavný sportovní model A110. Jeho dny jsou sečteny, zrovna tak nová strategie Alpine znamená konec pro modely Renault RS. Pod Alpine totiž nově spadají i divize Renault Sport Cars a Renault Sport Racing. V rámci toho došlo již k dříve oznámenému přejmenování týmu Formule 1 právě z Renault Sport na Alpine.

A právě jen čistě závodní auta budou asi jedinými vozidly Alpine, která budou mít spalovací motory. U sériových vozů totiž nově razí Alpine čistě elektrickou cestu: žádné plug-in hybridy, žádná další alternativní paliva, jen čistá elektřina. Znamená to nejen konec pro A110 tak, jak ji známe (až doběhne modelový cyklus, samozřejmě), ale také konec pro vozy jako Renault Mégane RS nebo Clio RS. Jejich budoucí generace vzniknou pod značkou Alpine a budou mít čistě elektrický pohon.

Alpine v rámci oznámení strategie slibuje nejméně tři takové vozy: ostrý hatchback segmentu na elektrické verzi platformy CMF-B (takže vlastně takové „nasupené“ Alpine Zoe), crossover kompaktního segmentu na platformě CMF-EV (tedy nejspíš právě onu Alpine verzi budoucího Mégane e Vision) a nakonec i náhradu A110 s plně elektrickým pohonem, kterou Alpine vyvine v rámci obnovené spolupráce s automobilkou Lotus.

Dacia a Lada spolu

Čtvrtým pilířem nové strategie skupiny Renault pak mají nadále být i cenově dostupné značky. Dacia a Lada se nově spojují do společné obchodní divize, nadále však budou fungovat jako nezávislé automobilky. Jen spolu budou sdílet více techniky a know-how a budou mít společné vrcholné vedení.

Dacia Bigster Concept

Společným úkolem jsou úspory z rozsahu a růst značek, a to jak na nové trhy, tak do nových segmentů. Trochu paradoxně přitom tandem Lada – Dacia oseká nabídku modelů, ve skutečnosti to však výrazně menší výběr znamenat nemusí. Automobilky mají totiž omezit použití různých vlastních a starších platforem, namísto čtyř aktuálně používaných mají přejít výhradně na platformu CMF-B určenou pro malá auta. Na ní stojí už třeba nové Sandero a Logan a postupně na ni přejdou i nové modely, včetně zbrusu nových aut.

Zároveň mají automobilky osekat nabídku karosářských verzí z aktuálních 18 na 11. Víc se v tomto ohledu bude asi škrtat u Lady, protože Dacia plánuje spíše modelovou expanzi. Vedle plně elektrického modelu Spring, který nabídku rozšíří zanedlouho, se totiž můžeme těšit i na nové „velké“ SUV značky Dacia. Firma totiž v rámci strategie oznámila, že se chce mimo jiné posunout i do C segmentu a chystá větší kompaktní SUV, které bude založené na právě představené studii Dacia Bigster Concept.

Sériový Bigster se zařadí nad „malé“ SUV Duster a pravděpodobně nabídne i sedmimístnou variantu. Délka modelu je 4,6 metru. Bigster v podstatě nahradí v nabídce Dacie MPV Lodgy, které to má opět spočítané. Redukce karosářských variant se již dotkla modelu Logan, který je v nové generaci k mání už jen jako sedan, oblíbené kombi se nenabízí a zájemci o něj si musí zvolit buď užitkovější Dokker (který to má také spočítané), nebo právě SUV značky Dacia.

To u Lady by neměl v nabídce zůstat kámen na kameni. Jestliže má značka přejít kompletně na jednu alianční platformu, znamená to úplnou obměnu celé modelové palety. Zatímco u moderních modelů XRay a Vesta můžeme očekávat novou generaci, pro Largus odvozený od starší Dacie Logan MCV to jistě znamená konec, otazník visí také nad levným modelem Granta, který je o trochu menším sedanem než Vesta. Logicky by menší Ladou měl zůstat hatchback XRay a Granta by mohla zmizet z nabídky.

Velké novinky ale čekají oblíbený off-road Niva. Lada se u něj v podstatě koncem loňského roku vrátila k tomuto legendárnímu jménu. Koncern GM totiž odprodal svůj podíl ve společném podniku s AvtoVAZem, v rámci kterého vyráběl vůz Chevrolet Niva, a měl práva na toto jméno, takže klasická Niva se prodávala jako Lada 4x4. Chevrolet Niva se přejmenoval na Ladu Niva, původní hranatá Niva pak nově dostala zkraje letošního roku název Lada Niva Legend. Aby toho nebylo málo, onu „chevroletí“ Nivu čeká také obměna, na trh se dostává její modernizovaná verze nazvaná Niva Travel.

Lada Niva Vision

Tím ale zdaleka změny u Nivy nekončí. Oba aktuální modely (Niva Legend a Niva Travel, aby bylo jasno) totiž čeká nejspíš v roce 2024 konec a na trh přijede zbrusu nová Niva postavená právě na platformě CMF-B. Jak ukazuje první zveřejněná skica, má auto dostat retro design po vzoru legendárního modelu. Značka také oznámila, že tato Niva vznikne ve dvou provedeních: krátké a dlouhé verzi, těšit se tedy můžeme na třídveřovou variantu s větší průchodností v terénu a prostornější pětidveřovou verzi.

A co víc, Niva má znamenat pro Ladu nový začátek i na světových trzích. Lada se v posledních letech soustředila na Rusko a jemu blízké trhy, ze západních zemí se zcela stáhla, s novou Nivou se to ale má změnit a začne opět expanze. Jestli v jejím rámci zůstane jen u Nivy, nebo jestli se třeba u nás setkáme i s dalšími ladami, to už zůstává tajemstvím.