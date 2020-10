Dacia Spring má být první elektrickou lidovkou. Jede maximálně 125 km/h

Je to paradox, ale Dacia je jedním z nejvýraznějších fenoménů evropského autoprůmyslu posledních dekád. A právě na její novinku jménem Spring byli všichni zvědavi. Elektromobily za milion v podání konkurence jsou sice zajímavé, ovšem jak ukazují také úspěchy spalovacích dacií, evropské publikum je racionálnější a chudší. Elektromobily dnes potřebují ve velkém začít prodávat všichni. A možná tak trochu doufají, že Dacia se springem vlnu zájmu opravdu spustí.



Co model, to úspěšný příběh: Logan se stal symbolem Dacie – značky, která mnohým umožnila poprvé v životě okusit pocit, jaké to je usednout do nového auta namísto ojetiny. Sandero je nejprodávanějším autem Evropy privátním zákazníkům. Duster bestseller mezi SUV. A Spring má být dalším přelomovým modelem. To je slušný výsledek na značku, jejíž novodobá historie se píše nějakých dvacet let, kterou ve francouzské centrále automobilky Renault tvoří pár desítek lidí a která dala pojmu „low-cost“ úplně jiný náboj: v češtině na to máme hezké přísloví „chudoba cti netratí“.

Z Číny

Spring už jezdí v Asii. V Číně jako Renault K-ZE a pod dalšími čtyřmi jmény značek automobilky Dongfeng, se kterou mají Francouzi za Velkou zdí joint-venture. Úplně nejdéle ho znají Indové jako Renault Kwid, tam ovšem jezdí na benzin, stejně jako v Brazílii. Do Evropy míří výhradně jako elektromobil, a to ve třech základních konfiguracích: kromě standardní verze ještě v užitkové variantě a pak v provedení uzpůsobeném pro minutové autopůjčovny (car sharing).

Spring – anglicky to znamená „jaro“ – nemůže do světa vyrazit jindy než na jaře. Nejprve pro carsharing s odolnějším interiérem a specifickými prvky výbavy, první soukromí zákazníci se dočkají za rok. A dá se čekat, že konkurence bude zas bezradně přihlížet, jak to už u tažení Dacie světem bývá. Na rok 2021 slibují automobilky spoustu elektromobilů, jenže to jsou ve valné většině případů auta s dvojnásobnou velikostí i cenovkou, do které se lépe schová obrovská cena trakčních akumulátorů (tvoří asi 40 procent ceny elektromobilu). Proto jsou také auta do zásuvky hlavně velká SUV nebo výbavou napěchované hatchbacky. Spring toto vše bere z opačného konce: malé auto, malá baterka, malá výbava.



Spring na to jde prostě po daciovsku: žádný ohňostroj moderní techniky a výzbroj taková, kterou běžný motorista hlavně potřebuje. Nejzásadnější je laciná výroba – Dacia sama přiznává, že staví na technice, jejíž vývoj už dávno zaplatili kupci renaultů. A k tomu ještě produkce v lokalitách s levnou pracovní silou. Kde se Spring bude vyrábět, automobilka neprozradila, ale je možné, že do Evropy poputují auta z Číny. Anebo z Ruska.

Spring má na délku 373 centimetrů, široký je 162 a vysoký 151 cm, rozvor je 242 cm. Velikostně je tedy asi tak na úrovni Škody Citigo, která – dokud byla v prodeji – byla jedním z nejlevnějších elektromobilů v Evropě, ceny se pohybovaly mezi 430 tisíci korunami a půlmilionem. Spring je vyšší díky SUVčkovsky zvýšenému podvozku – 15 centimetrů nad zemí. Vnitřek má být podle slibů značky dostatečně prostorný pro čtyři. Do benzinového kwidu jsem se posadil začátkem roku na autosalonu v Díllí – pravda, Indové jsou povětšinou subtilnější než Evropané, ale i ti by se tam ve čtyřech vešli bez větších ústrků. Interiér totiž není tolik obestavěný jako to u moderních aut dnes bývá zvykem. K tomu třísetlitrový kufr, jehož objem se zdvojnásobí sklopením zadních opěradel. Pod podlahou kufru je místo pro příplatkovou rezervu. Nákladní provedení naloží až 800 litrů a může uvézt až 325 kilogramů.

Ve výbavě má být posilovač řízení, dálkově ovládané zámky, všechna okna ovládaná elektricky stejně jako zrcátka. Kromě povinného ABS, ESP, ecallu a omezovače rychlosti pak šest airbagů nebo samobrzdící systém. Za příplatek bude manuální klimatizace, parkovací asistent, sedmipalcové multimediální rozhraní i s navigací, Bluetooth, DAB rádiem a kompatibilitou s Apple CarPlay a Android Auto, zvládat má i hlasové povely.

Elektromotor s výkonem 33 kW (44 k) a 125 kroutícími newtonmetry živí li-ion baterie s 26,8kWh kapacitou. Dojezd dle norem má být 225 km, ve městě prý až 295. Po zapnutí režimu ECO, který sníží výkon na 23 kW, ujede o 10 procent víc. V ecorežimu jede Spring maximálně stovkou, s plným výkonem 125 km/h. To z něj dělá jednoznačně auto určené pro pohyb ve městem a po okreskách.

Z domácí 230V zásuvky se spring nabije za 14 hodin, z 2,3kilowattového wallboxu za osm a půl; s 7,4kW nabíjením trvá plnění baterie pět hodin. Rychlonabíječkou o výkonu 30 kW se nabije na osmdesát procent za méně než hodinu.

Ceny zatím značka neoznámila, mluví se o 12 až 13 tisících eur, tedy asi 300 až 400 tisících korun. Pokud do té doby přetrvají pobídky evropských zemí na nákup elektromobilů, mohla by se z Dacie do zásuvky stát bezkonkurenčně nejlevnější cesta k novému autu, vždyť ve Francii rozdávají až 7 tisíc eur.

Renault MéganE eVision

Společně s Dacií Spring představil šéf Renaultu Luca de Meo koncept elektrického hatchbacku se značkou Renault. Důležité je hlavně jeho pojmenování – zavedený model totiž zažívá ústup ze slávy a automobilka už několikrát naznačila, že se musí něco změnit, jinak jméno Mégane zanikne. Sportovně střižený MéganE eVision má tedy být předvojem celé řady elektromobilů. Jeho sériová podoba se má představit příští rok, o moc odlišný od konceptu ovšem finální vůz být nemá.

„Cílem je vytvořit základ řady modelů stejně jako při představení řady Mégane v roce 1995. Od té doby bylo prodáno více než 7 milionů vozů tohoto modelu. Produkční model ovšem nebude náhradou současného Méganu, který byl právě uveden na trh, ale má představovat budoucnost kompaktní kategorie. MéganE eVision má karoserii hatchback, což je nejvíce vyhledávaná podoba osobních aut v Evropě. Vyrábět se bude od roku 2021 ve Francii,“ uvádí magazín Autoweek. „S délkou jen 4 210 mm je o 140 mm kratší než současný Mégane, ač má o 40 mm delší rozvor náprav – 2 700 mm. Trakční elektromotor má výkon 160 kW (217 k) a maximální točivý moment 300 Nm. Ultratenký akumulátor má kapacitu 60 kWh a umožní dojezd 450 km.“

„Díky naší nové platformě CMF-EV, vyvinuté aliancí, jsme zrušili omezení týkající se designu, tvaru, energetické účinnosti a využívání, abychom si mohli představit naše show-car vozidlo MéganE eVision... Je to pouhý začátek, který předznamenává příchod nové generace elektromobilů prošpikovaných inovacemi,“ okomentoval Luca De Meo.