Dacia Duster po 10 letech. Jak je na tom levný prodejní hit s opotřebením?

To, co je módní, je obvykle také drahé. Případ Dacie Duster je však trochu jiný. Nepochybně patří do skupiny kompaktních SUV, která v současnosti frčí, ale její ceník je nastaven velmi rozumně. Proto se stala mimořádně atraktivní nabídkou pro ty, kteří potřebují auto se zvýšenou průchodností terénem.