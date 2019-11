Dacia vrací na trh pohon LPG, začíná u Dusteru

Dacia bývala lídrem v nabídce továrních verzí upravených na pohon LPG, ročně na českém trhu prodala okolo tisícovky vozů. Nabízela je u všech svých modelů, tedy Logan, Sandero, Logan MCV, Duster, Lodgy a Dokker. Pohon LPG byl spojen s benzinovými motory TCe 90, SCe 100 a SCe 115.

Loni na podzim Dacia prodej v Česku ukončila (psali jsme zde). Nebylo to kvůli malým prodejům, právě naopak. Byl za tím velký zájem zákazníků v Evropě, který nebyla továrna schopna uspokojit. Na ČR by připadlo jen několik kusů, navíc s dlouhou dodací lhůtou, takže bylo rozhodnuto, že se vozy na LPG nebudou na tuzemském trhu nabízet vůbec. A na prodejích to hned bylo znát. Ostatní značky letos od ledna do října prodaly jen 19 vozů s továrním pohonem na LPG.



S úpravou motorizací u Dacie se pohon na LPG opět vrací do hry, skoro přesně po roce. Nejprve u nejpopulárnějšího Dusteru. Pod jeho kapotu se začíná dodávat litrový tříválec TCe o výkonu 74 kW. A ten patří mezi hrstku agregátů tohoto typu s nepřímým vícebodovým vstřikováním, který jde snadno upravit pro spalování LPG. V této úpravě má dokonce o 10 Nm vyšší točivý moment (170 Nm) než výchozí benzinová verze.

Dacia si za tuto úpravu řekne jen 10 tisíc korun – Duster na LPG ve výbavě Essential tak vyjde na 321 900 Kč, což je rekordně málo. Výrobce zatím neuvádí oficiální údaje o spotřebě, takže lze jen odhadnout, za jak dlouho se investice vrátí, ale náš odhad je někde kolem hranice 15 000 ujetých kilometrů.

Duster LPG je možné už objednat, první vozy se k zákazníkům dostanou až po Novém roce. Brzo se verze LPG objeví i u dalších modelů, a to konkrétně u Sandera, Loganu a Loganu MCV. Není vyloučeno, že později v roce 2020 bude tato motorizace dostupná i u modelů Lodgy a Dokker, jako tomu bylo dříve, ale tuto informaci zatím český importér nemohl potvrdit.