Dacie budou muset podražit, fenomén Duster přijde o pohon všech kol

Posledních patnáct let značky Dacia je příběhem obrovského úspěchu. Na recept, jehož autorem je loni zesnulý manažer Gérard Detourbet (mimochodem vzděláním matematik), dosud žádná další automobilka nenašla odpověď. Jeho původní podstatou bylo použití již existující techniky, jejíž vývoj zaplatili zákazníci dražších renaultů. Jenže neustále se zpřísňující předpisy tuto taktiku postupně komplikují.



Jedním z posledních příkladů je současná generace SUV Duster, nejlevnějšího auta svého druhu na trhu a také nejprodávanější dacie. Designem a především technicky vychází z předchozí generace a i když se to neobejde bez kompromisů, u zákazníků stále boduje. Emisní regulace notně proměnily nabídku motorů, nutnost zavést nejrůznější asistenční systémy ve srovnání s první generací řádně zvýšila ceny a kapota zvýšená kvůli důslednější ochraně chodců zhoršuje výhled vpřed. Přesto nabídka Dacie nemá v dané kategorii konkurenci.



Že to takto už dlouho pokračovat nemůže, prozradil pro francouzský magazín L’argus produktový ředitel značky Marc Suss. Současný model Duster bude mít zkrácený modelový cyklus a třetí generace dorazí už v roce 2024. Tedy po šesti letech, zatímco původní model vydržel v prodeji osm roků.

Doslova to nezaznělo, ale je téměř jisté, že nové provedení dostane modulární platformu CMF-B, na níž již brzy vyjede nové Sandero a Logan. Ta nabízí možnost nasadit hybridní i plug-in hybridní pohon a naopak bez rozsáhlých úprav neumožňuje zástavbu pohonu všech kol.

Místo Lodgy dorazí příští rok sedmimístné SUV

Ještě dříve dorazí na stejných základech větší model. Podle informací L’argusu má kódové označení RJI a vyrábět se začne v říjnu 2021, tedy za necelý rok. Vůz, kterému se přezdívá Grand Duster, nabídne sedm míst a délku nejméně 4,5 metru, to vše v designu a s technikou blížícího se Sandera.



Nabídka motorů má zahrnovat tři možnosti: litrový tříválec, čtyřválec 1,3 l a plug-in hybridní pohon z nového Capturu a modernizovaného Méganu. S diesely je amen, naopak na tovární zástavbu LPG je nová platforma ve spojení s litrovým motorem připravena.

Nový model nahradí MPV Lodgy, které je sice zejména na trhu ojetých aut oblíbené, prodejně se však Dusteru nepřibližuje ani náznakem. Přechod nejpraktičtější Dacie do kategorie SUV by měl zajistit raketový nárůst prodejů. Užitnou hodnotou navíc bude víc než uspokojivou náhradou za dosluhující kombi Logan MCV, s nímž se v nové generaci nepočítá. Sedmimístné SUV bude pochopitelně dražší, u SUV to však zákazníci akceptují, a tak se drahá moderní technika stane pro zákazníky akceptovatelnější.

Ještě před tím se do prodeje dostane malý a cenově dostupný elektromobil Dacia Spring (více zde). Elektrifikace je dalším směrem, který Dacia na počátku dvacátých let nutně potřebuje zachytit, aby se udržela na evropských trzích.