Reklama na Twingo je po 27 letech zase kreslená. A hyperkorektní

Pro Francouze je sedmadvacet let stará reklama popkulturní ikonou. Klip s nezaměnitelným rukopisem ilustrátora Philippa Petit-Rouleta Francouze v roce 1993 kromě poetické a nápadité kresby okouzlil i svižným dějem. A také tím, že se nebál naznačovat věci, které by v dnešní hyperkorektní době už nejspíš neprošly – třeba že se v Twingu dá ve dvou trávit čas i jinak než cestováním. A že i když tato alternativní činnost bude mít následky, stále se do miniautíčka všichni vejdou.



Nová reklama je o pořádný kus korektnější a hraje na notu, že život ve městě se změnil. Elektrotwingo je tak šetrnější k okolí, „kamarádí se“ s uživateli alternativních forem dopravy, a protože je stále online, pomůže vám najít nabíjecí stojan.

Na původní reklamu odkazuje i slogan celého třicetivteřinového klipu. Před sedmadvaceti roky Renault své budoucí zákazníky vyzýval ve volném překladu takto: Je na vás, abyste si vymysleli život, který s ním prožijete.

Do dnešní verze přidal drobnou slovní hříčku, díky které je nový vzkaz dvojsmyslný – pochopit se dá tak, že po 27 letech si můžete onen život vymyslet znovu, stejně tak se dá ale slogan pochopit jako výzva ke změně životního stylu.

Většina střední generace ve Francii si tuto televizní reklamu pamatuje, stejně jako v sobě v Česku máme zažité třeba reklamy na favority a felicie. Ať už je to třeba ta, která představuje 587 vylepšení Favoritu po převzetí automobilky koncernem Volkswagen a kterou nezaměnitelně zparodoval Milan Šteindler v pořadu Česká soda, nebo první reklama na Felicii, kde se červený sen tehdejší střední třídy vznášel na jeřábu zavěšený za otevřené dveře.