Vzteklý trpaslík. Malé auto s turbo motorem má na rallye čtyři triumfy

Například Renault 5 Turbo. Zatajte dech, podívejte se na fotografe – a zamilujete se. Je to svalnaté podivné stvoření plné přeexponovaných designérských prvků, které patří vozům ze závodních tratí. Vypadá, jako by ten nejmenší ze třídy každý den chodil do „fitka“, pumpoval svaly a sypal do sebe steroidy. Tohle auto nadělalo ve snech mladých řidičů takový vítr, že na něm není jediná nedokonalost. R5 Turbo slaví 40 let.