V Las Vegas se představila auta budoucnosti. Mají kino i pokoj pro milence

Las Vegas

Co se stane ve Vegas, to zůstane ve Vegas. Tak tato slavná fráze již kvůli veletrhu elektroniky CES neplatí. Každoročně v lednu totiž do města v nevadské poušti směřuje pozornost celého světa, především vývojářů a příznivců moderních technologií. Z výstavy v mekce hazardu Las Vegas se navíc postupem času stala přehlídka automobilů a mobility obecně. Vytlačila z lednového termínu tradiční detroitský autosalon a nyní ho fakticky nahradila. Letošní ročník byl po loňském virtuálním z velké části opět v reálných kulisách výstaviště. Automobilky navíc poprvé dostaly v areálu lasvegaského kongresového centra k dispozici vlastní halu.

Řada velkých vystavovatelů však na poslední chvíli z opatrnosti kvůli omikronu zrušila svou fyzickou přítomnost a přešla opět na digitální show. Kromě velkých technologických firem jako Google, Amazon, Microsoft, Intel či Meta (Facebook) se krátce před začátkem rozhodly veletrhu fyzicky nezúčastnit i GM a Mercedes-Benz. Las Vegas tak přišlo o svého krále show, kterým by nepochybně byl Mercedes EQXX s dojezdem 1 000 km. BMW tam sice mělo vystavená auta, ale prezentace byla přenášena z Mnichova.

Vše se již točí zejména okolo palubní elektroniky a asistenčních systémů, citlivých senzorů či inteligentních kamer. Svět automobilů, osobní přepravy, spotřební elektroniky a digitální techniky se stále více propojuje.

A opět nebyla nouze o překvapení. Japonský gigant Sony totiž představil další elektrickou studii Vision-S 02 a oznámil, že se opravdu chce vrhnout do výroby elektrických aut (více čtěte zde). Silnou stopu opět zanechal jihokorejský koncern Hyundai, ale překvapila i nová turecká automobilka Togg a vietnamská značka Vinfast, která chce vyrábět své elektrické modely v Německu a poskytovat na ně desetiletou záruku. Podívejte se na vše, co se v Las Vegas ze světa aut představilo.