Autofotka týdne: Dokonalému mercedesu nalepili špatně hvězdu

„Na každú robotu je nám treba špecialistou,“ říká jeden známý major ve slavném románu. A tak se najímají experti, specializované agentury, obzvlášť fotky, které mají jít na veřejnost, zkoumají v automobilkách doslova pod lupou, neustále se retušuje, přefocuje, upravuje, často je jednodušší a rychlejší auto na pozadí v počítači „domontovat“.

Tak jak se stalo, že logo na příď aerodynamického konceptu VISION EQXX, jež má být festivalem dokonalosti a přehlídkou moderních technologií, umístili v designstudiu Mercedesu špatně? Kdyby na tom ladném elektrickém štrekaři (prý ujede na nabití tisíc kilometrů) bylo asymetrické ještě něco dalšího, mohli by tvrdit, že je to záměr. S asymetrickým pojetím občas designéři automobilek koketují (čtěte zde).

Jenže tradiční znak mercedesů, velká třícípá hvězda, na kterou je značka patřičně pyšná, umístili jen pár centimetrů od osy souměrnosti. To vypadá opravdu spíš na chybu. Na záběrech focených zešikma to nevynikne, ovšem čelní pohled uhodí do očí. Když už se to stalo, jak se dostala do oficiálního balíku snímků fotka, která šlendrián odhalí?

Anebo je to záměr? O EQXX, který má být symbolem přerodu automobilky v technologickou společnost, tak čtete díky této fotce za tento týden na iDNES.cz už podruhé. Víc o elektromobilu, který je výkladní skříní techniky Mercedesu, čtěte zde.