Sony zvažuje výrobu aut. Studii elektrického SUV nabila moderní technikou

Elektromobil Sony Vision-S byl jedním z největších překvapení veletrhu CES v roce 2020. Záměr, že by Sony mohlo vytvořit vlastní automobil, mnohé překvapil. Firma ale rychle přispěchala s vysvětlením, že koncept neměl být ukázkou budoucího vozu Sony, ale spíš demonstrací toho, jak by mohla japonská firma přispět k rozvoji elektromobility a autonomního řízení: vůz byl totiž nacpaný čipy, senzory, palubní technikou a dalšími řešeními založenými na produktech Sony. Zdálo se, že koncept má být tedy hlavně lákadlem pro automobilky, které by měly vést firmu v patrnosti jako dodavatele řešení pro své vozy.

Nicméně na to, že měl být vůz pouhou vizí, vypadal elektromobil Vision-S velmi dospěle a v podstatě „hotově“. Spekulace o tom, že by Sony přeci jen mohlo něco podobného vyrobit, ale postupně utichly. A to i přesto, že na začátku loňského roku firma oznámila, že vůz a jeho techniku začíná testovat v běžném provozu.

10. března 2021

A teď Sony na letošní obnovený CES (v roce 2021 se veletrh konal pouze virtuálně) přivezla další studii elektromobilu. Jmenuje se Vision-S 02 a tentokrát je to namísto liftbacku sedmimístné SUV – tedy vůz dnes u zákazníků asi nejoblíbenější kategorie.

A důvod, proč Sony ukazuje další auto, opět překvapí. Zdá se, že možná i na základě reakcí laické i odborné veřejnosti na předchozí koncept totiž vedení firmy své záměry na poli elektromobility značně upravilo. „Abychom dále urychlili a nabídli nové možnosti v oblasti evoluce služeb mobility, chce Sony na jaře 2022 založit společnost Sony Mobility Inc, jejímž prostřednictvím hodláme prozkoumat možnost vstupu na trh s elektromobily,“ píše se v prohlášení firmy. Sony tedy zvažuje, že bude elektrická auta skutečně vyrábět.

Zatím to není rozhodnutí definitivní a různých obdobných záměrů jsme v minulosti viděli víc (na pole elektromobilů se například chtěla vrhnout firma Dyson známá svými vysavači), ale u takového gigantu, jakým Sony je, má i oznámení záměru velký význam – domníváme se, že kdyby firma nebyla v podstatě rozhodnuta vůz na trh přivést, ono „zkoumání“ by ani neoznamovala. Zdá se tedy, že příchod skutečného elektromobilu Sony může zhatit jen opravdu velká nepřízeň osudu.

Sony by se tak z dodavatele automobilek přesunula i do pozice jejich konkurenta. Není to přitom nic, co by firma neznala. Sama patří například k největším světovým dodavatelům čipů pro fotoaparáty (zejména ty v mobilech) a přitom sama také fotoaparáty a chytré telefony s fotoaparáty vyrábí a konkuruje tak svým zákazníkům. A zdá se, že to ani jednu ze stran nijak neomezuje. Pokud tedy Sony disponuje dostatečnou technickou silou na to, aby stvořila na základě vlastních „součástek“ svůj elektromobil, není důvod, proč by to firma nemohla zkusit.

Firma své vozy a jejich schopnosti autonomního řízení momentálně testuje v provozu „doma“ v Tokiu, ale také v Německu, a to ve spolupráci s operátorem Vodafone, po jehož 5G síti běží bezdrátová komunikace vozu s okolím a infrastrukturou. Právě velký důraz na autonomní řízení, konektivitu a cloudové služby by ale mohl znamenat, že cesta elektromobilu Sony do sériové výroby bude ještě poměrně zdlouhavá.

Pokud by měl sériový vůz vycházet z aktuálního konceptu, šlo by o relativně velké SUV. Koncept má míry 4 895 x 1 930 x 1 650 mm, rozvor 3 030 mm a hmotnost necelé 2,5 tuny. Auto má dva elektromotory – jeden vpředu, druhý vzadu –, takže je zajištěn pohon všech kol. Výkon každého z elektromotorů je 200 kW.

Vůz je vybaven 40 senzory, mezi kterými nechybí kamery (celkem 18), lidar (4 kusy), radar a ultrazvukové senzory (celkem 18 kusů). Zejména kamery jsou vybaveny technikou z dílen Sony. Sady senzoru sledují dění v okolí vozu ve vzdálenosti i víc než 300 metrů. Tato technika by měla vozu dodat dnes běžné možnosti z hlediska asistované jízdy. Senzory ale míří také do kabiny vozu, kde je zvláštností například rozpoznávání řeči pomocí odezírání ze rtů. Kamery sledují i stav pasažérů a obsazenost vozu.

K ovládání funkcí vozu na dálku slouží aplikace Vision-S Link, telefon s ní poslouží zároveň jako klíček k vozu. Ten automaticky rozpozná daného uživatele a upraví mu nastavení prvků interiéru na míru (barevná a grafická témata, ale třeba i preference v navigaci). To je umožněno i díky tomu, že důležitá data o uživatelských nastaveních i stavu vozu jsou uložena v cloudu.

Sony se také chlubí, že vůz využívá materiály vytvořené v duchu trvalé udržitelnosti. V interiéru tak najdeme třeba prvky z bambusu, umělé kůže vyrobené z recyklovaných materiálů, nebo rovněž z recyklátu vytvořená mikrovlákna. Koberečky na podlaze vozu jsou ze speciální porézního karbonu zvaného Triporous.

Sony také klade u svého vozu důraz na zábavu na palubě. Nemůže tedy chybět špičkový audiosystém nazvaný 360 Reality Audio, který umí pro každého pasažéra vytvořit individuální zvukové pole. Palubní desku tvoří jeden obří panoramatický displej (nebo spíš série displejů) a cestující si mohou užívat hudební, filmový i herní obsah z dílen Sony. To se týká především cestujících na zadních sedadlech, kteří mají k dispozici každý svou obrazovku. Kromě tradičních ovládacích prvků (dotykového displeje, dotykových plošek nebo otočného ovladače) mohou cestující využít i bezdrátový gamepad Dualshock 4.