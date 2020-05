Němci přestávají kvůli koronaviru věřit USA, Čína u nich naopak posiluje

Němečtí respondenti v průzkumu uskutečněném německou Körberovou nadací ve spolupráci s americkým Pew Research Center uvedli, že jejich pohled na USA se zhoršil kvůli koronavirové krizi. Takto se vyjádřilo 73 procent respondentů. Je to výrazně větší číslo ve srovnání s pohledem na EU, který se zhoršil u 38 procent Němců. Jen 5 procent respondentů uvedlo, že se jejich pohled na USA zlepšil, v případě EU je to 33 procent.

I když se první nákaza koronavirem objevila v Číně, 25 procent Němců uvedlo, že se jejich vnímání asijského ekonomického hegemona zlepšilo. Pro 36 procent dotazovaných se zhoršilo, dalších 32 procent tvrdí, že se jejich pohled nezměnil.



Průzkum též zjistil, že 37 procent německých respondentů upřednostňuje mít blízké vztahy s Čínou. Před šesti měsíci to bylo 24 procent respondentů. Počet Němců, kteří upřednostňují blízké vztahy Německa a USA, klesl z 50 na současných 37 procent.

Podle odborníků průzkum jednoznačně dokládá, že Němci jsou „šokováni“ způsobem, jakým USA nezvládají epidemii koronaviru.

„Tyto výsledky jsou poněkud překvapivé, protože jsou v kontrastu s celkovým převážně negativním německým mediálním zpravodajstvím o čínské reakci na krizi,“ sdělila listu South China Morning Post Barbara Pongratzová, výzkumnice z berlínského Mercator Institute for China Studies.

Podle Pongratzové tento rozdíl lze přisoudit čínskou propagandou pečlivě budovanému obrazu Číny jakožto země, která epidemii poměrně rychle a účinně zvládla na rozdíl od ostatních zemí, včetně Německa a zvláště pak USA. Čína, nad jejímiž statistikami dlouhodobě vládnou pochybnosti, v poslední době začala opětovně hlásit další nakažené.

Analytička se domnívá, že výsledky výzkumu též svědčí o účinnosti „rouškové diplomacie“, kterou se Čína pokouší napravit pošramocenou reputaci u řady zemí dodávkami zdravotnické pomoci. V některých zemích ale toto gesto pomoci bylo přijato s rozpaky. Např. Nizozemsko uvedlo, že čínské respirátory špatně fungují a stáhlo je.

I když Němci mohou oceňovat způsob, jakým Čína k viru nakonec přistoupila, neznamená to, že její reakci vnímají nekriticky pozitivně. Podle 71 procent německých respondentů by větší transparentnost čínské komunistické vlády snížila dopad, kterou by epidemie měla, či by pomohla zabránit tomu, aby k rozšíření nákazy vůbec došlo.

Důvěra v USA mizí, do popředí se dere Německo

Podle magazínu The Foreign Policy Němci mají od USA větší očekávání než od Číny, což se výrazně projevuje i na jejich vnímání obou států. Německo se dlouhodobě obracelo k USA jako k vůdci svobodného světa a jeho občané s obzvláštní nechutí a velkým zklamáním vnímají, když tuto úlohu neplní.

Právě proto je současný americký prezident v Německu velmi nepopulární. „Německé postoje vůči USA byly na bodě mrazu ještě před koronavirovou krizí,“ poukazuje Nora Müllerová, výkonná ředitelka pro mezinárodní záležitosti v Körberově nadaci. „Pochybnosti o zvládání pandemie Trumpovou administrativou a vnímaná absence amerického globálního vůdcovství zcela nepochybně odcizení ještě prohloubily,“ dodává.

Německo nicméně není jediným evropským státem, který vyjadřuje stále silnější skepsi a nedůvěru vůči schopnosti USA jednat jako hlavní zodpovědný činitel na světové scéně. Podle průzkumu hlavního francouzského centra na průzkum veřejného mínění Ifop jen 4 procenta francouzských respondentů si myslí, že Trump je nejlépe připraven čelit výzvám současné dekády. U německé kancléřky Angely Merkelové si to myslí 54 procent tázaných.

Podobně projevují důvěru v USA než i britští respondenti. Podle průzkumu think tanku British Foreign Policy Group důvěra vůči USA od ledna sestoupila o více než 10 procent. Ve schopnost USA jednat odpovědně na světové scéně věří necelých 30 procent britských respondentů.

USA mají nejvíce nakažených koronavirem na světě. Německo je, co se týče počtu případů nákazy, na osmém místě, za Velkou Británií a Francií.