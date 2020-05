Kdo po Číně žádá kompenzaci za pandemii je snílek, řekl čínský šéf diplomacie

Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že USA budou od Číny požadovat odškodnění za to, že nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Na covid-19 už zemřelo od prosince přes 342 tisíc lidí, přičemž téměř 100 tisíc v USA.



Wang při výroční tiskové konferenci řekl, že USA a Čína musejí najít najít způsob mírové existence, protože ze spolupráce jenom získají, zatímco konfrontace jim přinese ztráty.



Vztahy obou zemí, poznamenané v minulých dvou letech obchodní válkou, se v době koronaviru vzájemnými výpady značně zhoršily, upozornila agentura Reuters.

Wang prohlásil, že je třeba, aby obě země začaly koordinovat politiku s ohledem na své hospodářství i na ekonomiku celého světa. USA by podle něj měly přestat marnit čas. Peking je připraven s USA spolupracovat při zachování respektu.

Zmínil se ale také o požadavku náhrad za epidemii a řekl, že ti, kdo chtějí, aby Čína zaplatila kompenzaci, jsou snílci. K napětí mezi oběma zeměmi prohlásil, že jsou na pokraji nové studené války. „V USA se kromě zkázy způsobené koronavirem šíří i politický virus a nevynechá příležitost, aby nezaútočil a nehanil Čínu“ řekl.



Wang se dále zastal Světové zdravotnické organizace (WHO), již Spojené státy kritizují za postup při pandemii. USA chtějí zvážit své další členství v organizaci a prozatím dočasně pozastavily své příspěvky. Podle Wanga odvedl ředitel WHO Tedros Adhanomom Ghebreyesus dobrou práci. Všechny slušné země organizaci podpoří, protože zachraňuje životy. WHO se podle něj nebude měnit jenom proto, že se někomu nelíbí. řekl Wang.

Čínská vládní agentura zesměšňuje na videu Ameriku: