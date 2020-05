Nová studená válka je tady. Pandemie vyhrotila soupeření USA a Číny

Koncem dubna dostal čínský prezident Si Ťin-pching a další vrcholní představitelé komunistického režimu na stůl znepokojivý dokument. Podle interní analýzy z dílny Ministerstva pro státní bezpečnost čelí nyní Čína ve světě největším antipatiím od masakru na náměstí Tchien-an-men v roce 1989.

V čele protičínských nálad vyvolaných pandemií koronaviru stojí Spojené státy, které podle dokumentu vnímají Čínu jako ekonomickou a bezpečnostní hrozbu a snaží se podkopávat moc Čínské komunistické strany. Proto je potřeba se připravit na nejhorší možný scénář: ozbrojenou konfrontaci s největší světovou velmocí.

„Lidé obeznámení s tímto dokumentem uvedli, že ho někteří lidé z čínské zpravodajské komunity považují za čínskou verzi ‚Novikovova telegramu‘,“ napsala agentura Reuters s odkazem na zprávu sovětského velvyslance ve Washingtonu Nikolaje Novikova z roku 1946.

Spojené státy jsou čím dál více iracionální a rozumějí jenom síle. Chu Si-ťin Šéfredaktor čínského deníku Global Times

Novikov tehdy varoval Stalina před vojenskými a ekonomickými ambicemi Spojených států v poválečné éře. Jeho zpráva vznikla jako odpověď na slavný „dlouhý telegram“ amerického diplomata v Moskvě George Kennana a je spolu s ním považována za základní text stojící na počátku sovětsko-amerického soupeření.



„Čínský mor“

Řada expertů je přesvědčena, že k něčemu velmi podobnému se schyluje i nyní. „V podstatě stojíme na začátku studené války,“ řekl portálu Business Insider sinolog Orville Schell z organizace Asia Society. „Řítíme se do čím dál většího konfliktu s Čínou.“

„Věřím, že některým lidem bude ta terminologie nepříjemná, ale musíme k sobě být upřímní a nazývat věci pravými jmény. Je to začátek nové studené války,“ prohlásil pro televizi CNBC odborník na mezinárodní obchod Clete Willems. „A pokud nebudeme opatrní, bude to o dost horší.“

Čchen Č’-wu, ředitel Asia Global Institute na Hongkongské univerzitě tvrdí, že tak špatné vztahy mezi USA a Čínou za čtyřicet let jejich zkoumání nepamatuje. „Dokonce i v roce 1989 nebyly americké antipatie k Číně tak silné. Je to daleko horší a sahá to hlouběji,“ řekl portálu The South China Morning Post.

Americko-čínské vztahy byly napjaté už před současnou pandemií. Od jejího vypuknutí se propadly na bod mrazu. Washington viní Peking ze zatajování skutečného rozsahu nákazy v počáteční fázi. Donald Trump mluvil o „čínském viru“ a ministr zahraničí Pompeo dokonce prohlásil, že koronavirus unikl z laboratoře ve Wu-chanu.

Trump hrozí trvalým zastavením financování Světové zdravotnické organizace a odchodem USA, pokud organizace neprokáže svou nestrannost vůči Číně. Rozjíždí se nové kolo technologické a obchodní války: Američané prodloužili a zpřísnili sankce proti Huaweii, Peking už údajně chystá odvetu, která by se měla dotknout společností jako Cisco, Apple a Boeing.

„Mohli bychom přerušit veškeré vztahy,“ pohrozil minulý čtvrtek Trump ve vysílání televize Fox a naznačil, že shodí ze stolu příměří v obchodní válce, na kterém se obě velmoci dohodly letos v lednu.

„Udělali jsme skvělou obchodní dohodu, inkoust ani nezaschl a svět zasáhl čínský mor. To nám nenahradí ani sto obchodních dohod!“ rozkatil se na Twitteru šéf Bílého domu.

Taková prohlášení je třeba chápat jako součást rozjíždějící se předvolební kampaně. Hlavním tématem prezidentských voleb bude samozřejmě koronavirus, Amerika je nejhůře postiženou zemí světa a Trump potřebuje odvrátit pozornost od chaotického jednání své administrativy.

Sázka na protičínskou kartu může zabrat. Průzkum agentury Pew Research z minulého měsíce ukázal, že 66 procent Američanů dnes vnímá Čínu negativně. To je o dvacet procentních bodů než před čtyřmi roky, kdy Trump zvítězil ve volbách a nejvíce od roku 2005, kdy agentura tuto otázku začala zkoumat. I proto tvrdší postup proti Číně slibuje také Trumpův protikandidát Joe Biden.

„Panika ve Washingtonu“

Americká obvinění ze zatajování pandemie vzbuzují na druhé straně Pacifiku velké emoce. Čína se prezentuje jako vzor při zvládání nemoci covid-19 a rekordní počet mrtvých i nakažených v USA přičítá tomu, že Američané čínská varování ignorovali a zdravotnickou krizi katastrofálním způsobem nezvládli.

„Toto šílenství je vedlejším produktem nervozity panující ve Spojených státech od chvíle, kdy započal globální vzestup Číny,“ odsoudil minulý pátek Trumpovy spekulace o přerušení styků stranický deník Global Times. „Je to kombinace závisti a paniky, která se projevuje mezi elitami ve Washingtonu.“

Šéfredaktor nacionalistického listu Chu Si-ťin vyzval k posílení čínského jaderného arzenálu jako nejlepší odpovědi na americké hrozby. „Spojené státy jsou čím dál více iracionální a rozumějí jenom síle,“ napsal. Někteří jestřábi volají po obsazení Tchaj-wanu a další vojenské expanzi v Jihočínském moři.

Peking podle analytiků nejextrémnější hlasy krotí. Si Ťin-pching sice může využít pošťuchování s Trumpem k tomu, aby se na domácí scéně zapomnělo na chyby a mlžení v počátku epidemie. Na konfrontaci s USA ale kvůli zotavení čínské ekonomiky nemá chuť, píší The New York Times.

Atmosféra studené války tak zatím ožívá hlavně v silných vyjádřeních. „Členové Trumpovy administrativy si dobře uvědomují, že vyhrocená obchodní válka v době pandemie může velmi poškodit jak Čínu, tak USA – proto bych předpokládal spíše vyhrocenou rétoriku a tweety než reálné činy,“ řekl iDNES.cz amerikanista Kryštof Kozák.



Ovšem jak píše komentátor The Washington Post, silácká prohlášení mohou napáchat nevratné škody. Dosavadní přesvědčení, že Amerika a Čína se i kvůli svým hluboce propojeným ekonomikám nakonec vždy domluví, pomalu mizí.

„Vztahy se rychle zhoršují. Uprostřed tohoto malströmu je bude velmi těžké stabilizovat ,“ řekl listu The Financial Times analytik Mikko Huotari z berlínského think tanku Mercator Institute for Chinese Studies. „Dominantním paradigmatem bude i nadále strategické soupeření. Otázkou je, jestli se posune k trvalému a otevřenému nepřátelství.“