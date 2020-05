Amerikanista: Trump jednal chaoticky, počet nezaměstnaných je děsivý

Co nám dosavadní průběh pandemie v USA prozradil o americké společnosti?

Průběh pandemie je jedním z největších sociálních experimentů všech dob, který odhaluje o zasažených společnostech mnohé. Ve Spojených státech například brzy vykrystalizovalo základní rozdělení dvou táborů, z nichž jeden prioritizuje rychlé otevření ekonomiky aby se předešlo dalším finančním ztrátám. To je Trump a řada republikánských guvernérů.

Druhý prioritizuje ochranu lidských životů i za cenu vysokých ekonomických nákladů a otevření ekonomiky spíše odkládá. V tom jsou demokratičtí politici a většina epidemiologů. Existuje řada detailních analýz, žádná z nich ale jasně neříká, za jakých podmínek a kdy může přijít devastující druhá vlna pandemie.

Amerika je dnes nejhůře zasaženým státem světa. Kde se stala chyba?

Procentuálně není rozdíl mezi USA a zbytkem světa zase tak dramatický, nicméně chaotické vedení Donalda Trumpa situaci určitě neprospělo. Na internetu lze najít videa z počátku krize, kdy celou situaci žoviálně zlehčoval. Zmatky způsobila také špatná komunikace mezi federální vládou a vládami jednotlivých států, které mají zdravotní péči reálně na starosti.

Barack Obama označil reakci Trumpovy administrativy na šíření koronaviru za „absolutní, chaotickou katastrofu“. Dá se s ním souhlasit?

Záleží na tom, jak si kdo zadefinuje „absolutní chaotickou katastrofu“. Určitě však mohla Trumpova administrativa být mnohem efektivnější a akceschopnější.

Americký systém zdravotnictví, který je drahý, decentralizovaný a komplikovaný, situaci také určitě nepomohl. Donald Trump se pak osobně pouštěl do kritiky předních odborníků a jejich doporučení, a to pouze na základě svých instinktivních pocitů s odkazem na vlastní vysoký intelekt.



Jednotlivé státy USA nakonec jednaly víceméně na vlastní pěst - při zavádění restriktivních opatření i jejich uvolňování. Měl Washington opatření více koordinovat na federální úrovni? A proč to neudělal?

Zdravotnictví je ve federálním systému Spojených států primárně v gesci jednotlivých států, které však dostávají federální příspěvky na jeho zajišťování. I vyhlašování restriktivních opatření je primárně věcí jednotlivých států.

Kryštof Kozák Vedoucí Katedry amerických studií při Institutu mezinárodních studií na FSV UK. Specializuje se na Spojené státy a Mexiko, česko-americké vztahy a transatlantickou spolupráci. Autor publikací České probuzení z amerického snu (2019) či Memory in Transatlantic Relations: From the Cold War to the Global War on Terror (2019)



Donald Trump se vyjadřoval tak, jako by celou situaci chtěl sám řídit, což ale vyvolalo kompetenční spory zejména s demokratickými guvernéry. Tyto spory by ve výsledku mohly skončit až u Nejvyššího soudu USA.

Míra nezaměstnanosti se dostala na nejvyšší úroveň od druhé světové války. Ožívají vzpomínky na Velkou hospodářskou krizi. Je situace skutečně tak zlá?

Ano, čísla o nezaměstnanosti jsou skutečně děsivá, navíc jsou nezaměstnaní často chudší lidé ze sektoru služeb, kteří nemají finanční rezervy a třeba ani zdravotní pojištění.

Vyhlídky jsou však optimističtější - všichni doufají, že až jednou pandemie pomine, do práce se zase vrátí. Jiné je také to, že federální vláda pumpuje do ekonomiky obrovské sumy peněz – poslední balíček Kongresu byl ve výši tří bilionů dolarů. Nikdo však neví, zda to bude k záchraně ekonomiky stačit.

Jaký je podle vás nejpravděpodobnější scénář dalšího ekonomického vývoje a společenských dopadů pandemie?

V současné době je opravdu těžké cokoliv předvídat. Velkou neznámou je potenciální druhá vlna pandemie, která může reálně přijít. Určitě však dojde k zásadním změnám v chování lidí směrem k ještě většímu využívání online nástrojů k nakupování, učení i zábavě.

Trumpova popularita i přes katastrofický průběh pandemie zůstává více méně stejná. Čím to je?

Donald Trump je typ silného vůdce, který má pro určitou skupinu americké společnosti neodolatelné charisma, ať už dělá či říká cokoliv. Jeho velikášská rétorika a svalování veškerých problémů na druhé mu bohužel vychází.

Je volební rok, Trump se v kampani hodlá prezentovat jako tvrdý oponent Číny, odkud se virus začal šířit. Dají se očekávat v tomto směru i nějaké činy, nebo zůstane jen u ostré rétoriky? A může tato strategie zabrat?Donald Trump má s protičínskou kampaní už zkušenosti a lze předpokládat, že v tomto ohledu bude dále pokračovat. Zároveň si však členové jeho administrativy dobře uvědomují, že vyhrocená obchodní válka v době pandemie může velmi poškodit jak Čínu, tak USA – proto bych předpokládal spíše vyhrocenou rétoriku a tweety než reálné činy. Na voliče protičínská karta podle všeho dobře zabírá.

Pandemie ukazuje, že v kritických momentech je moderní a akceschopný stát velmi důležitý

Na co v kampani vsadí Joe Biden?

Ani Joe Biden není žádný miláček Číny, takže i od něj lze očekávat protičínskou rétoriku. Navíc bude ale určitě prioritizovat otázku dostupné a kvalitní zdravotní péče, která se stala v minulých měsících pro řadu Američanů prioritní.

Pandemie také ukazuje, že v kritických momentech je moderní a akceschopný stát velmi důležitý, což podkopává republikánské teze o co nejmenším státu a co nejmenších daních.

Biden teď poměrně dlouho zůstával doma v izolaci, kampaň vedl přes internet. Trump pravidelně pořádal velké tiskovky. Není to pro Bidena příliš velká nevýhoda?

Určitě je pro Joe Bidena nevýhoda, že není v médiích tolik vidět. Důležité ale bude spíše to, jak Spojené státy do voleb v listopadu pandemii zvládnou a jak Američané zhodnotí Trumpovo jednání v této kritické době. Joe Biden se ukazuje jako kompromisní kandidát pro všechny ty, kteří se hlavně chtějí zbavit Trumpa v Bílém domě. Současné průzkumy dávají šance 50:50.

Dá se očekávat, že později odstartuje klasická kampaň? A jaká vlastně ta letošní bude?

Klasická kampaň podle všeho také pomalu odstartuje, nicméně obecně se bude klást ještě větší důraz na online nástroje. Lze také předpokládat, že rétorika obou soků bude velmi vyhrocená, což odpovídá vnitřní polarizaci americké společnosti.

Může Bidena zásadnějším způsobem poškodit obvinění ze sexuálního obtěžování?

Pokud se neobjeví ještě další obvinění, tak si nemyslím, že ho to vážněji poškodí, zvlášť pokud jeho jednání srovnáme s Donaldem Trumpem. Demokraté jsou na sexuální obtěžování sice citlivější než republikáni, nicméně ve snaze získat Bílý dům budou ochotni u Joe Bidena přivřít oči zejména v situaci, kdy se údajný prohřešek stal před 27 lety.