Vakcínu proti covid-19 budeme mít do konce roku, možná dřív, řekl Trump

21:27 , aktualizováno 21:27

Spojené státy by mohly mít vakcínu proti nemoci covid-19 do konce tohoto roku, možná i dřív. Na tiskové konferenci v Bílém domě to v pátek řekl americký prezident Donald Trump. Snaha Američanů vyvinout očkování je podle něj největší operací od projektu Manhattan, v rámci kterého USA za druhé světové války vyvinuly první atomovou bombu.