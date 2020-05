Čína snížila investice v Evropě, v Německu už nepatří mezi ty největší

Podle generálního ředitele GTAI Roberta Hermanna Čína mění strategii. „Čínská vláda reguluje vývoz kapitálu ze země,“ řekl Hermann. Země se teď podle něj zaměřuje na podporu domácí ekonomiky prostřednictvím investic do infrastruktury, výzkumu a vývoje.



Loni v Německu firmy ze Spojených států investovaly do 302 projektů, britské podniky do 185, zatímco švýcarské společnosti vložily peníze do 184 investičních projektů. V roce 2018 byla Čína ještě třetím největším investorem v Německu. V první trojici se přitom držela od roku 2009, kdy GTAI začala tyto údaje zveřejňovat.

Z dat rovněž vyplývá, že v loňském roce se do Německa přestěhovalo 1 851 zahraničních společností, což je o deset procent méně než v předchozím roce. Počet pracovních míst, které firmy plánovaly vytvořit, se však téměř zdvojnásobil a dosáhl 42 tisíc. Boom nových pracovních míst vznikajících díky zahraničnímu kapitálu vedou podle Hermanna zahraniční výrobci automobilů a baterií.

Například americký výrobce elektromobilů Tesla plánuje svou evropskou továrnu postavit poblíž Berlína. Čínská automobilka Geely pak chce založit inovační centrum jižně od Frankfurtu nad Mohanem a čínský výrobce baterií Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) představil záměr postavit továrnu ve východním Německu.

GTAI očekává, že objem zahraničních investic v Německu letos klesne. Pandemie nemoci covid-19 totiž pošle světovou ekonomiku do recese.