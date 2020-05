Německo čeká lavina bankrotů, varuje průzkum. Hrozí až 30 tisícům firem

11:41 , aktualizováno 11:41

Škody způsobené pandemií nemoci covid-19 by mohly v letošním roce uvrhnout v Německu do platební neschopnosti až 29 tisíc firem. Proti předchozímu roku by to znamenalo nárůst o 10 tisíc bankrotů, tedy o 54 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti CRIF Bürgel.