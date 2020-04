Oktoberfest letos nebude kvůli koronaviru, německé pivovary bojují s krizí

„Za normálních okolností bychom měli velký zájem na tom, aby se tento festival uskutečnil, ale žijeme v jiné době. A žít s koronou znamená žít opatrně,“ řekl Söder, který je obecně zastáncem přísných opatření proti nákaze.

„Shodli jsme se, že riziko je prostě příliš vysoké,“ poznamenal s tím, že na Oktoberfestu není možné zajistit dodržování dostatečného odstupu mezi návštěvníky nebo nošení roušek.



„Proto jsme se společně rozhodli, že se Oktoberfest letos neuskuteční,“ uvedl bavorský ministerský předseda, podle něhož je mnichovská slavnost tou nejdůležitější a nejkrásnější na světě. „Bolí nás to, je to neuvěřitelná škoda,“ dodal.

Primátor Reiter připomněl, že Oktoberfest každoročně navštíví kolem dvou milionů zahraničních hostů, a není tak možné zajistit, že festival nerozpoutá další vlnu epidemie. Reiter doufá, že se příští rok vše podaří dohnat.

Zrušení pivní slavnosti bude nejen velkým zásahem do bavorských tradic, ale také do zdejšího hospodářského života. Odhaduje se totiž, že festival, na němž se pravidelně vypije přes sedm milionů litrů piva, bavorské ekonomice každoročně přináší kolem 1,2 miliardy eur (32,6 miliardy korun).

Krize v německých pivovarech

Židle jsou složené, pípy zavřené. Ačkoli by bylo počasí ideální, německé zahradní pivnice jsou bez hostů. Zrušené jsou do konce srpna i lidové slavnosti, festivaly a hudební akce. Povolené nejsou zatím ani soukromé grilovací párty. Pandemie nemoci covid-19 kazí lidem po celém světě chuť se bavit a tím zahání také chuť na pivo. Pivovarníky to tvrdě zasáhne, napsala německá agentura DPA. S následky krize musí podle ní ale bojovat také pěstitelé chmele - i když na trochu jiné frontě.

Spotřeba piva klesá dlouhodobě. Teď navíc chybí i příležitost k pití zlatavého moku. Letos nebudou v Bavorsku po letech volit pivní královnu, odpadá i tradiční Den německého piva. Tím si bavorští pivovarníci každý rok připomínají nařízení o čistotě piva, které 23. dubna 1516 vydali vévodové Vilém IV. a Ludvík X. V Mnichově při té příležitosti vždy čepovali pivo zdarma. I letos se čekaly proto stovky návštěvníků. To je ovšem v době šířící se koronavirové nákazy nemyslitelné.

Situace je podle sládka a jednatele pivovaru Schneider Weisse v bavorském Kehlheimu Hanse-Petera Drexlera „dramatická“. Odbyt klesl asi o 40 procent. „Nejvíce nás nyní trápí, že je zavřená gastronomie a není jasná perspektiva, jak dlouho to ještě bude trvat,“ říká Drexler. Obchod se sudovým pivem se podle něj úplně zhroutil. „Rovná se nule,“ dodává.

„V současnosti už vůbec neplníme,“ říká mluvčí mnichovského státního pivovaru Hofbräu Stefan Hempl. Problém zde není jen v tom, že hospody a restaurace běžně odebírají asi 60 procent místního piva, ale i v tom, že nastaly problémy s vývozem do zahraničí. „Itálie a USA jsou našimi největšími exportními trhy,“ vysvětluje Hempl. Aby ulevil svým nájemcům, zavedl pivovar Hofbräu placení nájmů podle obratu - kde nemají žádný obrat, neplatí ani žádný nájem.

Svaz německých pivovarníků už v březnu varoval před výraznými dopady krize. „Už nyní je jasné, že pandemie bude mít masivní dopad na 1500 pivovarů v Německu,“ řekl tehdy předseda svazu Holger Eichele.

Obor přitom nebyl v jednoduché situaci ani před koronavirovou krizí. Loni prodaly německé pivovary nejméně piva za posledních několik let. Výstav činil jen 9,22 miliardy litrů, tedy méně než v roce 2017, který byl ve statistikách dosud veden s výstavem 9,35 miliardy litrů jako nejhorší. Na vině jsou podle statistiků zdravější životní styl, přísnější pravidla pro alkohol za volantem i méně lidí ve věkové skupině od 20 do 40 let, která slaví s pivem v ruce nejčastěji.

Začátek 186. ročníku Oktoberfestu v roce 2019: