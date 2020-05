Žádný orální sex. Německé prostitutky mají hygienický plán, chtějí do práce

13:06 , aktualizováno 13:06

Koronavirová krize tvrdě dopadla na německé provozovatelky nejstaršího řemesla na světě. Kvůli složité finanční situaci se chtějí co nejdříve vrátit do práce. Předložily proto nový hygienický plán. V rozhovoru s ČTK to řekla Susanne Bleierová Wilpová z německého Svazu pro erotické a sexuální služby. Prostituce je nyní v Německu kvůli koronaviru zakázána.