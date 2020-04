Návrat řecké ekonomické tragédie. Bez turistů jsou vyhlídky země mizivé

Ještě začátkem roku to vypadalo, že se Řecko konečně dokázalo vzpamatovat z následků finanční krize z roku 2008, která v zemi následně přerostla do krize dluhové. S tou se Řecko potýkalo až do roku 2018, kdy mohlo ukončit přísná úsporná opatření spojená s celkem třemi záchrannými programy, které měly odvrátit řecký bankrot.

V roce 2019 stoupla tržní hodnota firem obchodovaných na burze v Aténách o 47 procent, což byl nejprudší nárůst na celém světě. Index podnikatelské důvěry BCI (Business Confidence Index) v Řecku ještě v březnu lámal rekordy. Z dat OECD vyplývá, že stoupl na téměř 101,5 bodu, což je nejvíc od listopadu 2011. Jenže udeřil koronavirus.

Řecko nyní čelí zřejmě nejtvrdší krizi ze všech ekonomik eurozóny, řekl týdeníku Economist Jakob Suwalski z ratingové agentury Scope, která vyčísluje letošní propad řecké ekonomiky na sedm až 18 procent. Žádná jiná ze zemí eurozóny, možná s výjimkou Kypru, totiž není natolik závislá na cestovním ruchu, který s nástupem opatření proti šíření nákazy covid-19 prakticky přestal existovat.

Turismus se na řeckém hrubém domácím produktu podílí více než 20 procenty, vytváří příjmy v hodnotě téměř 40 miliard eur ročně a dává práci zhruba čtvrtině Řeků. Když tamní vláda 19. března nařídila uzavření hotelů, bylo jasné, že ekonomické následky koronavirové krize budou dalekosáhlé.

A to přesto, že Řecko bylo jednou z prvních evropských zemí, která zavedla přísná opatření proti šíření viru. Vláda začala se zákazy hromadných akcí už koncem února, kdy byly v Řecku potvrzené pouze jednotky případů nákazy novým typem koronaviru. Nyní má země 2,5 tisíce potvrzených nakažených, přibližně 140 obětí a téměř 600 vyléčených pacientů. Navzdory tomu, že řecká populace patří k nejstarším v Evropě a tamní zdravotní systém poznamenalo desetiletí úsporných opatření.

Pětina Řeků bez práce

Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje pro letošní rok rekordní propad řecké ekonomiky o deset procent. V příštím roce by se měla vzpamatovat a stoupnout o 5,1 procenta. Míra nezaměstnanosti v zemi podle odhadů MMF stoupne z nynějších zhruba 16 procent na 22,3 procenta, přičemž v příštím roce se bude pohybovat kolem 19 procent. Kalkulace jsou však nutně poznamenané vysokou mírou nejistoty, která panuje kolem dalšího šíření koronaviru.

Zdroj: MMF (pro rok 2020 a 2021 jde o odhady)



Řecká vláda proto pracuje na opatřeních, které by jí umožnily aspoň částečně otevřít zemi turistům během letošní letní sezóny a kompenzovat ztráty v řádu miliard eur. Studie zpracovaná pro německou stanici Deutsche Welle totiž ukázala, že až 65 procentům řeckých hotelů hrozí bankrot.



Potíže se však z oblasti cestovního ruchu přelévají i do dalších sektorů řecké ekonomiky. Zásadním problémem země zůstávají „prašivé“ dluhy. Řecko se jich po vzoru Itálie začalo zbavovat za pomoci speciálního státního programu.

Tamní parlament v prosinci schválil záruční program s názvem Herkules, na nějž řecké banky spoléhaly při chystané restrukturalizaci problémových půjček v hodnotě 30 miliard eur. S pomocí Herkula měl podíl problematických úvěrů poskytnutých řeckými bankami do konce roku 2021 klesnout pod 20 procent (průměr v eurozóně je 3,2 procenta).



Odprodej rizikových pohledávek však poznamenala koronavirové bouře na světových finančních trzích, nedostatek likvidity a propad ceny řady aktiv, uvedla agentura Reuters. Podle jejich zainteresovaných zdrojů se termíny nyní posouvají o šest až devět měsíců.

Otázkou také zůstává výše celkového účtu za vládní podpůrná opatření. Letošní deficit řeckého rozpočtu dosáhne podle nejnovějších odhadů zhruba 6,5 procenta HDP.

Z hlediska poměru celkové výše státního dluhu k hrubému domácímu produktu zůstává Řecko nejzadluženější zemí v Evropě. Jak vyplývá z posledních dat Eurostatu, řecký dluh tvořil v roce 2019 176,6 procenta tamního HDP, na druhém místě se pak v pomyslném žebříčku umístila Itálie se 134,8 procenta.