Babiš a Schillerová zrušili cestu za vojáky. Vrácení 10 miliard je nejisté

Ministerstvo obrany o akci informovalo v pátek dopoledne. Premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová a náčelník generálního štábu Aleše Opata měli v pondělí ráno ještě před jednáním vlády navštívit vojáky 4. brigády rychlého nasazení v Žatci.

Později odpoledne ale přišlo oznámení, že se návštěva ruší. „Akce proběhne v jiném termínu i za přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara. Ten návštěvu navrhl a měl se také zúčastnit. Nyní to ale kvůli jeho onemocnění koronavirem není možné,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Členové vlády se měli setkat s vojáky a prohlédnout si výzbroj a výstroj 41. mechanizovaného praporu. Součástí měla být i tisková konference, na níž se očekávalo, že se zástupci vlády k navrácení peněz vyjádří.



Obecně se totiž předpokládalo, že později v pondělí vláda bude jednat o vrácení 10 miliard korun, které výměnou za podporu komunistů při hlasování o státním rozpočtu škrtla ministerstvu obrany a přesunula je do rezervy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) přislíbil, že se peníze obraně vrátí. Sám ministr Metnar tehdy avizoval, že o vrácení požádá hned na prvním jednání vlády v novém roce 4. ledna. Nestalo se tak, ale vláda přislíbila, že se tak stane do konce ledna.



Není však jasné, zda se skutečně v pondělí tato otázka na program jednání dostane. Objevily se rovněž spekulace, že důvodem může být nesouhlas komunistů, kteří kabinet tolerují. Šéf KSČM Vojtěch Filip podle svých slov věří, vláda nebude riskovat vypovězení toleranční smlouvy, nebo dohodovací řízení.

Klíčová suma pro další modernizaci a dodržení slibů

Ministr Metnar v minulosti opakovaně řekl, že pokud by se začalo na armádě šetřit, podal by demisi. Podle mluvčího obrany Jana Pejška má resort již materiál na navrácení částky připravená a ministr s účastí na pondělním videokonferenčním jednání vlády počítá.



Zatímco v celkových výdajích státu ve výši 1,8 bilionu korun jde o zlomek procenta, pro armádu jde o klíčovou sumu pro modernizaci. Ministerstvo obrany by po slíbeném přesunu peněz zpět mělo letos hospodařit s 85,4 miliardami korun. Z toho na investice do modernizace má být vyčleněno až 25 miliard.

Zhruba 15 miliard je na splátky již uzavřených smluv a inkriminovaných 10 miliard na další plánované klíčové nákupy – pásové obrněnce, protivzdušná obrany a další.



Bez desetimiliardové sumy by ministerstvo muselo omezit právě investice do modernizace armády. Zároveň by byl ohrožen slib vlády, že bude letos na obranu obranu 1,4 procenta HDP. Rovněž nereálný by byl závazek ČR spojencům z NATO, že země bude v roce 2024 dávat na obranu 2 procenta HDP.