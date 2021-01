POZNÁMKA: Pro armádu je 10 miliard klíčových, pro stát zlomek rozpočtu

Ministerstvo obrany by po slíbeném přesunu peněz zpět mělo letos hospodařit s 85,4 miliardami korun. Z toho na investice do modernizace má být vyčleněno až 25 miliard.



Zhruba 15 miliard je na splátky již uzavřených smluv a inkriminovaných 10 miliard na další plánované klíčové nákupy - pásové obrněnce, protivzdušné obrany a další.

Vláda zatím o vrácení sumy nejednala a není zatím ani jasné, kdy se k vrácení deseti miliard korun z rozpočtové rezervy dostane. Chce to stihnout ještě v lednu.

Pro celkové plánované výdaje státního rozpočtu v letošním roce ve výši 1,8 bilionu korun je desetimiliardová částka jen nepatrným zlomkem. Přesněji 0,56 procenta.

Pro představu, na platy vojáků dá letos ministerstvo obrany přibližně 12,8 miliardy korun. Tedy velice podobnou částku. Stát sice profesionály zaplatí, ale už jim nedává finance na to, aby mohli svou práci dělat co nejlépe. Což s desítky let starými obrněnci a zbraňovými systémy určitě nejde.

A pro srovnání lze najít v letoším státním rozpočtu hned několik zajímavých částek. Například ministerstvo průmyslu a obchodu má letos na obnovitelné zdroje energie vyčleněno 26,5 miliardy korun, ministerstvo zemědělství na podporu agropotravinářského komplexu přes 40 miliard a například platy zaměstnanců ministerstva práce a sociálních věcí spolknou něco málo přes 9 miliard.

Právě ministerstvo práce a sociálních věcí ze závratných 1,8 bilionu ukrojí nejvíc - přes 709 miliard. Ano, z toho 502 miliard stát pochopitelně musí vyplatit na důchodech lidem, které armáda chrání.



Mimochodem o stovky a tisíce seniorů už takřka rok vojáci, navíc ke svému hlavnímu úkolu, pomáhají pečovat v rámci koronavirové pandemie.

A pro představu, takřka pětinásobek klíčové sumy pro nutnou modernizaci armády, spolknou letos dávky státní sociální podpory (49,2 miliardy). Čtyřnásobek pak dávky nemocenského pojištění (43,1 miliardy), takřka dvojnásobek takzvané ostatní statní výdaje organizačních složek státu (17,4 miliardy), přes 15,5 miliardy stát vyplatí na podporách v nezaměstnanosti a přes 5,6 miliardy na dávkách hmotné nouze.