Peníze armádě se odkládají. Na vrácení miliard má Babiš jen dva řádné pokusy

„Materiál o převodu 10 miliard korun z rozpočtové rezervy vlády zpět do kapitoly ministerstva obrany máme připravený a bude po dohodě s premiérem projednán vládou do konce ledna,“ řekl iDNES.cz Pejšek.

Po schválení by podle něj nemělo převodu peněz už nic bránit. „Bude to záležitost administrativního úkonu mezi ministerstvy financí a obrany. Nebude nutné projednání v rozpočtovém výboru Sněmovny,“ ujistil mluvčí.

Důvody, proč vláda materiál neprojednala již na slíbeném prvním zasedání vlády v novém roce, Pejšek nekomentoval. Podle ministryně financí Aleny Schillerové na začátku měsíce bránilo přesunu „dokončování závěrek“.



„Peníze jsou ve vládní rozpočtové rezervě, nebude na ně v žádném případě sáhnuto, patří ministerstvu obrany,“ uvedla Schillerová po pondělním jednání vlády.



Premiér Andrej Babiš ve středu na dotaz iDNES.cz odpověděl, že vláda projedná přesun peněz v lednu. Termín konkrétní schůze neuvedl. Kabinet se na pravidelném jednání schází každé pondělí. V lednu má tedy vláda ještě dvě možnosti, případně může přesun peněz schválit i na mimořádném zasedání, která jsou organizovaná kvůli epidemii covidu-19.

Premiér už nesmí otálet

Opozice mezitím vládní otálení ostře kritizuje. „Bohužel se krátí čas, do kdy je potřeba peníze do armádního rozpočtu vrátit, aby vojáci nemuseli škrtat modernizační projekty. Tohle je aktuálně největší malér a premiér to určitě ví, takže s přesunem peněz už nesmí dál otálet,“ uvedla předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová z ODS.

Na nutnosti modernizace armádního vybavení se podle ní shodnou všichni kromě komunistů. „To, že některý ze spojenců možná nad touto šarádou nadzvedne obočí, je pro mě v tuto chvíli nejméně důležité. Nesmíme ohrozit modernizaci armády a také to, že tu třicet let po revoluci mohou komunisté takto vydírat vládu, naplňovat svůj dlouhodobý program a nahlodávat naše spojenectví,“ dodala Černochová

Průtahy vadí také bývalému náčelníkovi Generálního štábu Petru Pavlovi. Premiér by podle něj měl jasně říct, kdy téma vláda projedná.

„Hraje se o čas. Pokud v rozpočtu nebudou tyto peníze rychle, ministerstvo obrany ani nemůže zahájit nákupy, protože by porušilo pravidla. Pokud by peníze armáda dostala až třeba v březnu, už je ani nedokáže na investice využít,“ tvrdí Pavel na základě svých zkušeností.

Současná situace podle něj nepřispívá k dobrému renomé Česka v zahraničí. „Spojenci samozřejmě sledují vývoj rozpočtu na obranu v jednotlivých členských zemích a vnímají negativně všechny signály směřující k nedodržení přijatých závazků,“ doplnil armádní generál ve výslužbě.

Armáda hraje o čas

Ministerstvo obrany by po přesunu peněz mělo letos hospodařit s 85,4 miliardami korun. Na investice je podle Pejška vyčleněno 25 miliard. „Z této částky je určeno 15 miliard na splátky již uzavřených smluv a zbylých 10 miliard na další plánované investice,“ vysvětlil mluvčí ministerstva.

Armádě však utíká čas, resort obrany chce totiž právě letos podepsat hned několik strategických nákupů v celkové hodnotě až 68 miliard korun, které mají armádu posunout kvalitativně opět na vyšší úroveň. A také za ně nejlépe uhradit první splátky.

Tím prvním by měl být nákup děl ráže 155 milimetrů za 6 miliard korun. Armáda by měla získat také čtyři baterie protiletadlového kompletu SHORAD v celkové hodnotě 10 miliard. Obě smlouvy plánuje resort podepsat do konce března. Do poloviny roku by pak měla být uzavřena smlouva na 210 pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard.

Velení armády i odborníci už varovali, že pokud „sebrané“ miliardy zpět vojsko nezíská, řada projektů se zpozdí, další budou odloženy a některé obrana možná zruší úplně. „Pokud dojde k navrácení peněz z vládní rozpočtové rezervy zpět do rozpočtu ministerstva obrany, mohou všechny projekty pokračovat,“ ubezpečil Pejšek.