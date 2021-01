Deset miliard armádě nemusí vláda stihnout vrátit v lednu, jak Babiš slíbil

Splnění slibu vlády, že vrátí do rozpočtu armády do konce ledna 10 miliard korun, jak slibovala, je nejisté. O tuto částku armáda přišla při schvalování rozpočtu na letošní rok, když to byla podmínka komunistů, aby rozpočet podpořili. Členové vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem pak ujišťovali, že peníze armádě do konce ledna vrátí.