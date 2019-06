Pokud Babiš ztratí nervy, jsou předčasné volby řešením, říká Miloš Zeman

Bude někdy Michal Šmarda ministrem kultury?

Mám o tom velmi silné pochybnosti.

Z jakého důvodu?

Mohu ty důvody říct od méně důležitého k důležitějším. Méně důležitý je, že pan Staněk je vysokoškolský docent, zatímco pan Šmarda má maturitu. Důležitější důvod je, že jako primátor Olomouce se pan Staněk samozřejmě zabýval kulturou, protože Olomouc je kulturní město, zatímco pan Šmarda se s kulturou nikdy neseznámil. Nu, teď přijde třetí, možná nejdůležitější důvod. Pan Hamáček pana Staňka podporoval až do doby, než pan Staněk vyhodil pana Fajta (bývalého šéfa Národní galerie Praha – pozn. red.) za to, že si pan Fajt sám se sebou podepsal smlouvu na jeden milion korun. To je taková běžná praxe, kdo by o tom pochyboval? V tomto okamžiku pan Hamáček změnil názor a snažil se pana Staňka zbavit. No, já si je pozvu někdy v létě do Lán, pokusím se je smířit. Jestli se mi to podaří, nebo nepodaří, to je otázka.

Michal Šmarda v rozhovoru pro čtvrteční Právo řekl, že vlastně ministrem moc být nechce, že byl „ochoten to přijmout, pokud se na tom ústavní činitelé domluví“, ale jelikož to už trvá měsíc a půl, tak ho to moc nebaví. Sdělil něco podobného i vám při vaší úterní schůzce?

Víceméně ano. Pan Šmarda ať si vybere. Buď chce být ministrem, nebo pomoci ČSSD jako volební manažer. Kladl jsem důraz na to, aby byl tím volebním manažerem, jak byl původně určen, protože pro sociální demokracii jsou krajské volby klíčové, ale zatím to nevypadá příliš dobře.

Takže když pan Šmarda splní svoji historickou roli a trošku tu sociální demokracii pozvedne při přípravě na krajské volby, bude to daleko víc, než kdyby dělal ministra kultury. Mimochodem, teď mi říkal Jirka Ovčáček, že dnes vyšel průzkum agentury SANEP, podle kterého je nejpopulárnější ministr za ČSSD – hádejte kdo? Antonín Staněk. Druhý za ČSSD je Mirek Toman. No, přesně ti, kteří lezou krkem těm… Jak se jmenuje ten pitomeček? No, ono je tam těch pitomců víc. Myslím toho z Prahy… Dolínek (poslanec ČSSD Petr Dolínek – pozn. red.).

Nepřipadá vám, že z Jana Hamáčka děláte trochu onuci? On je předseda ČSSD, vybral si kandidáta na ministra, premiér Andrej Babiš mu to odsouhlasil, podle ústavy by tedy měl být Šmarda jmenován. Ale Hamáčkovi ho blokujete a říkáte mu, ať si z něj udělá volebního manažera. To si s ním trochu leštíte boty, že?

A kdo je tady prezident, pane redaktore? Prezident je ten, kdo jmenuje a odvolává ministry. Ústava nestanoví žádnou lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny dvou ministrů. A jak říkal Václav Havel: Prezident není automat na podpisy.

Nevznikla celá situace jen kvůli vaší údajné dohodě s Antonínem Staňkem, o které MF DNES psala už letos v lednu? Tedy že když vám Staněk přinese hlavu Jiřího Fajta, pomůžete ho udržet ve vládě... Není to celé jen její naplňování?

Žádná taková dohoda neexistovala. Tečka.

Že ministrem nikdy nebude, to jste měl říct Michalu Šmardovi už na vaší schůzce v úterý. Jan Hamáček následně nechal sepsat ministry za ČSSD rezignační dopisy a šel s nimi za Andrejem Babišem s tím, že na vás premiér buď podá kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, nebo z vlády odejdou. Chvíli bylo ve hře i to, že by sociální demokraté hlasovali pro nedůvěru vládě. Co jste tomu říkal?

Nu, už jednou jsem vyjádřil názor, že kdyby sociální demokracie opustila vládu, tak by to znamenalo personální rekonstrukci vlády. Nic více, nic méně. Z důvodů, které vy oba znáte, se dá očekávat, že by podpora vládě v tomto případě byla ze strany SPD. A je-li tomu tak, pak by sociální demokracie spáchala kolektivní sebevraždu. Protože by se už nikdy do vlády nedostala.

V koaliční smlouvě mezi ANO a ČSSD přece pro takový případ stojí, že podají-li všichni sociálnědemokratičtí ministři demisi, tak ji do týdne podává i ministerský předseda Babiš a tím jeho vláda končí.

Ano. Aniž bych byl příliš vtíravý, tak bych vás rád upozornil na slovo všichni.

Rezignační dopis prý podepsal i ministr zemědělství Miroslav Toman, který bývá pokládán za vašeho muže. Znamená to tedy, že by z kabinetu neodešel opět Antonín Staněk?

Tak celou dobu mluvíme o panu Staňkovi. No, tak co má být, že?

Při hlasování o nedůvěře vládě nakonec Jan Hamáček couvl, byť byla řada poslanců ČSSD bojovně naladěna. Celé to působilo až směšně. Hlavním výstupem z hlasování pak nebylo, že svými kauzami zatížený premiér Babiš ustál hlasování o nedůvěře, ale že ČSSD opět nevěděla, co chce. Jak jste to vnímal vy?

Když je někdo ve vládě, nemůže hlasovat sám proti sobě. To je politická abeceda. No a pokud jde o to, zda sociální demokraté chtějí odejít z vlády… Já sám jsem doporučoval jejich koalici s hnutím ANO. Myslím si, že by je mohla zachránit. Ale pokud se budou chovat tak bláznivě, jako se až dosud chovají, tak je nezachrání už vůbec nic. Směšné to je, hysterické také.

Ale víte, já to beru s určitou dávkou soucitu. Proč? Protože sociální demokracie je frustrována debaklem v evropských volbách a ještě se z tohoto debaklu nevzpamatovala. Chová se hystericky, teď vyhrožuje odchodem z vlády kvůli jednomu ministrovi. Ale nezapomeňte, že ještě nedávno vyhrožovala odchodem z vlády kvůli nějakému panu Semínovi, jehož jméno je mi naprosto neznámé a jehož funkce měla být člen Rady ČTK, což je naprosto bezvýznamná instituce. Respektive ČTK není bezvýznamná instituce, ale ta rada ano. Takže je to hysterie, protože normální strana tímto nevyhrožuje. Proč by to dělala? Velmi bych přál sociální demokracii, aby své vibrující nervy uklidnili, aby neviděli nepřátele ve svém okolí, ale ve svých neschopných funkcionářích. A těch má víc než dost.

Pokládáte za neschopného funkcionáře Jana Hamáčka?

Ne. Ale patří mezi ně mnoho jiných. Dolínci a další.

Každopádně teď sociální demokraté šermují různými ultimáty vůči vám i Andreji Babišovi. Od vás chtějí znát, kdy se stane Šmarda ministrem, od premiéra požadují ujištění o podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu na vás v případě, že byste to odmítl. Ostatně kvůli tomu za vámi jel ve čtvrtek narychlo Jan Hamáček. Co tomu říkáte?

Pana Hamáčka pozvu – ale to už jsem udělal telefonicky, a dokonce jsme se na tom dohodli před tím, než za mnou jel na Vysočinu – na 12. července do Lán spolu s panem Staňkem, abych se je pokusil usmířit. To je poslední, co jsem ochoten pro sociální demokracii udělat.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý rovnou řekl, že v takovém případě budou od Babiše požadovat podání kompetenční žaloby na vás, také Hamáček o tom mluví jako o možnosti, kterou chce s premiérem probírat. Andrej Babiš zatím takovou možnost odmítá. Nicméně co by pro vás znamenalo, kdyby to nakonec udělal?

No, tak rozhodně by to výrazně zhoršilo naše až dosud korektní vztahy.

Sám jste zmínil, že by měl Babiš po případném odchodu ČSSD z koalice možnost opřít se kromě komunistů také o SPD Tomia Okamury. Nicméně už když to Babiš zkusil v minulosti, vzedmula se proti tomu vlna odporu z jeho vlastního hnutí včetně asi 24 poslanců. Nyní jsme navíc v situaci, kdy se proti němu demonstruje, šéf ANO je z toho neklidný. A lze si klidně představit, že kdyby uzavřel pakt s komunisty a SPD, mohlo by proti němu protestovat v předvečer 30. výročí 17. listopadu na Letné na milion lidí…

Ale no tak. Milion lidí?

I kdyby to bylo půl milionu, byla by to síla. Umíte si proto představit, že by to Andrej Babiš mohl hrát na variantu předčasných voleb?

Ale tak já bych variantu předčasných voleb vůbec nevylučoval. Myslím si, že by ukázaly, že ti, kteří čeří vodu, jsou takoví ti pětiprocentní trpaslíci. A možná, že by po těchto předčasných volbách byli i méně než pětiprocentní.

Variantu předčasných voleb jste dlouho úplně zavrhoval. Co se tedy změnilo a v jaké situaci by podle vás přicházely v úvahu?

Až dosud jsem radil Andreji Babišovi, aby se choval jako já v roce 1999, kdy proti mně a Václavu Klausovi demonstrovalo asi padesát tisíc lidí pod heslem: Děkujeme, odejděte! A já jsem říkal: Děkuji, neodejdu! Nu, a tím to skončilo, protože demonstrace skončily a neopakovaly se. Pokud by Andrej Babiš ztratil nervy – a pouze tehdy, když by je ztratil – tak v tom případě jsou předčasné volby řešením.

Takže by musel přijít do Poslanecké sněmovny s návrhem na její rozpuštění?

Jistě. Protože opozice by to určitě podpořila, takže by se tam těch 120 hlasů pro vyhlášení předčasných voleb našlo. A to už tady jednou bylo.

Znovu připomínáme, že jste odpůrcem předčasných voleb a zastáncem vzdoru vůči demonstracím a podobně. Pokud by tedy Babiš ztratil nervy, jak říkáte, narušilo by to vaše vztahy?

Osobní vztahy asi ne. Pokud jde o politické vztahy, respektoval bych vítěze voleb, v tomto případě předčasných voleb. Ale mám důvod očekávat, že i nadále by byl tímto vítězem Andrej Babiš. Netroufám si říkat, s jakými procenty.

Přesná procenta od vás slyšet nechceme. Nicméně, pokud by k rozpuštění Sněmovny došlo a konaly se předčasné volby, jaké trendy by se v nich podle vás mohly projevit? Co by v nové Sněmovně mohlo být jinak?

Obávám se – doslova se obávám, protože jsem sociální demokracii věnoval osm let své práce – že jedním z trendů by bylo, že ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny. Druhým trendem, který by mě tak netrápil, by bylo, že by se tam nedostal STAN a TOP 09. Otazník by byl nad lidovci, to je tak plus minus. A pak by se vytvořila struktura politických stran, které by spolu musely jednat, protože žádná z nich by neměla většinu. A já bych si asi tak jako minule povolal předsedy všech politických stran a ptal bych se jich, jakou oni mají představu o premiérovi a o povolební kooperaci. Ale ještě jednou opakuji: bavíme se o možnosti, nikoli o nutnosti. Protože je klidně možné, že volby budou až v roce 2021.

Pojďme se na závěr podívat do zahraničí. Téměř zapadla zpráva, že podle odhadů Bundesbank se německá ekonomika ve druhém letošním čtvrtletí zřejmě ocitla v propadu. Sice v mírném, ale co tato zpráva říká o německé ekonomice? Jde podle vás o výkyv, nebo to je začátek nějakého trendu?

Není to výkyv. Podívejte se, základními dvěma faktory, které vedou ke zpomalení německé ekonomiky, je celní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií. A za druhé celní válka mezi Spojenými státy a Čínou. A když německá ekonomika dostane chřipku, česká ekonomika dostane zápal plic.

Bude podle vás tedy propad pokračovat, nebo se z toho německá ekonomika zmátoří?

To záleží na tom, jestli dojde k dohodám v tomto trojúhelníku. Pokud k dohodám dojde, propad se zastaví. Když nedojde, tak bude pokračovat. Protože celní válka je lose-lose strategy. A všichni budeme doplácet na neschopnost politiků tu dohodu uzavřít.