Hamáčkovy varianty: donutit Zemana dodržet Ústavu, nebo odchod z vlády

Babiš ve čtvrtek řekl, že nepodá na prezidenta Miloše Zemana kompetenční žalobu. I když prezident nedodržuje Ústavu České republiky. Zeman totiž odmítá odvolat ministra kultury Antonína Staňka, ačkoli podle Ústavy ČR to má udělat, jestliže mu to premiér navrhne.

Ústava ČR, čl. 74 Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády

Možnost, že by ČSSD kvůli sporu kolem ministra kultury odešla z vlády, označil Babiš v televizi Barrandov za absurdní. Ale sociální demokracie má již demise svých ministrů připravené, když Zeman do konce června neslíbí Staňkovo odvolání. To se zjevně nestane. Zeman je od čtvrtečního odpoledne na dovolené v Novém Veselí na Vysočině.

„Za třicet let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání a vždy jsem je pokládal za drzost,“ řekl. Případný odchod ministrů ČSSD by podle něj nevedl k pádu vlády.

„Ve Sněmovně by se vytvořila nová většina, která by vládu podpořila a pro ČSSD by účast ve vládě definitivně skončila,“ prohlásil Zeman. Babišovu vládu je připravena podporovat SPD Tomia Okamury, když z ní odejde ČSSD. Otázkou ale je, jak by to přijal poslanecký klub ANO. Už když se o této možnosti jednalo dříve, měla s tím část klubu Babišova hnutí zásadní problém. Komplikace pro premiéra by to mohla být i na mezinárodní úrovni.



Hamáček ve čtvrtek po jednání užšího vedení sociální demokracie uvedl, že bude chtít od Babiše slyšet návrh dalšího postupu. Místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý tento týden řekl, že když bude Zeman blokovat výměnu Staňka, bude ČSSD usilovat o kompetenční žalobu na něj, kterou by vláda měla schválit už na pondělním jednání.

A když podána nebude, přichází na řadu demise ministrů za ČSSD. „Pokud my jsme řekli před týdnem na zasedání našeho předsednictva, tedy nejvyššího orgánu mezi sjezdy, že pokud nebudeme vědět do 30. června, jak se to bude mít s výměnou ministra kultury, tak že to bude mít následky, tak bychom se podle toho měli chovat, pokud ještě máme poslední zbytky hrdosti,“ uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.



Babiš možnost, že by ČSSD kvůli sporu odešla z vlády, označil za absurdní. Nepředpokládá ale, že by se věc mohla vyřešit do neděle, řekl s poukazem na své vytížení pátečním jednáním premiérů visegrádské čtyřky v Praze a na svůj nedělní odlet na summit EU do Bruselu.