KOMENTÁŘ: Co vymyslí obchodník Babiš? Cesta vede přes Staňka

Den po sedmnáctihodinovém maratonu řečnění před hlasováním o nedůvěře vládě jsme si dopisovali s jedním ze členů výkonné rady ODS. „Asi se vám muselo ulevit, když socialisté nakonec cukli z revolučního řešení a nemuseli jste řešit, co dál, pokud by vláda padla, ne? – Myslím, že by nám to nevadilo. Podle mě by Miloš Zeman nahnal ANO do menšinové vlády podporované Filipem a Okamurou a to by pro nás z pohledu vývoje nálady ve společnosti nebylo na přechodnou dobu špatné.“

Vzhledem k pokračujícím sporům o výměnu ministra kultury Antonína Staňka místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou mezi prezidentem a socialisty v čele s Janem Hamáčkem, mírně podporovanými premiérem Andrejem Babišem to takto jednoduše viděl kdekdo. Nejen občanští demokraté, ale i mnoho představitelů ostatních stran a řada novinářů.

„Andreji, povedeš Česko do pekel? Hrozba hrůzovlády. Babiš s ‚nácky‘ v zádech!“ stálo na titulní straně nejčtenějšího bulvárního deníku v zemi.

Jenže v politice často platí, že ty nejjednodušeji vypadající prognózy mohou být mimo realitu. Už po dnešní schůzce Zemana, Babiše a Hamáčka v Lánech nejspíš budou na stole úplně jiné scénáře.

Pravda je, že si prezident Zeman nejspíš maloval, že mu socialisté buď couvnou, anebo premiér Babiš nahradí jejich hlasy ve Sněmovně těmi od SPD Tomia Okamury, a pojede se dál. Ostatně mluvil o tom i v rozhovoru pro MF DNES, který vyšel v sobotu.

Strašák předčasných voleb

Jenže ve zmíněném rozhovoru Miloš Zeman poskytl ještě jednu „únikovou“ variantu. Ač dosud zatvrzele odmítal předčasné volby, teď takovou možnost připustil. Andreji Babišovi vzkázal, že na rozdíl od situace, kdy by na něj premiér podával kvůli socialistům kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, by případné volby jejich vztahy nijak nenarušily. A pokud by je šéf ANO vyhrál, jmenoval by ho opět premiérem.

Tím pádem dostal Babiš do ruky silnou kartu. Spojení s SPD by pro něj bylo velmi nebezpečné. Zaprvé, když to zkusil zhruba před rokem, postavila se proti tomu řada členů hnutí ANO včetně asi 24 poslanců. Zadruhé kvůli atmosféře ve společnosti provázené masivními protesty. Pokud by se v roce 30. výročí listopadu 1989 spolčil s komunisty a okamurovci, protesty by nejspíš nabyly na masovosti a odpůrců z řad jeho vlastního hnutí i poslaneckého klubu by s největší pravděpodobností přibylo.

Toho se premiér bojí, byť to odmítá přiznat. Proto přes víkend vyrukoval se silnými výroky, které lze těžko brát zpět. „S SPD prostě vládnout nebudeme. Pokud socialisté odejdou z vlády, jsou jedinou alternativou předčasné volby.“

A tak jsme najednou úplně na jiném hřišti, ohraničeném trojúhelníkem.

Druhý vrchol trojúhelníku tvoří Andrej Babiš. Pro premiéra je pořád nejsnazší vládnout s podporu ČSSD. Zároveň si ale nehodlá pohněvat prezidenta Zemana. Logicky. Kdykoli do budoucna – a zejména po volbách – bude potřebovat hlavně jeho, socialisté už ve Sněmovně nemusejí být. Proto o kompetenční žalobě nechce ani slyšet. Na druhé straně, volby by pro něj žádnou velkou katastrofu znamenat nemusely.

Jeho prvním vrcholem jsou sociální demokraté. Mezi nimi narůstá počet odpůrců vládnutí s Babišem. Řada z nich si však odmítá přiznat, že se v mizerii dostali tak daleko, že by je ani odchod z vlády nezachránil. Po předčasných volbách by se nejspíš ocitli mimo Sněmovnu. Jan Hamáček si to zjevně uvědomuje, proto hledá cestu, jak z té šlamastyky ven. Ale tak, aby mezi spolustraníky nebyl za slabocha určeného k „odstřelu“.

Vzhledem k dosavadnímu křiku by pro ně totiž musely zvednout ruku i opoziční strany. Při pohledu na preference mnohých z nich by to pro ně mohlo být to poslední, co by ve vysoké politice udělaly.

Jejich propadlé hlasy by podle D’Hondtovy metody nejvíc posílily vítěze voleb. Soudě dle průzkumů (i posledních po velkých demonstracích) tedy nejspíš Babišovo ANO. A prezident jasně řekl, že by premiérem jmenoval šéfa nejsilnější strany. V době kampaně by se navíc mohly vyřešit i některé Babišovy kauzy. I kdyby byl třeba kvůli Čapímu hnízdu obžalován, úspěšné volby by mu daly novou legitimitu pokračovat. Jakkoli by to působilo šíleně.

V očích Babišových voličů by navíc za předčasné volby mohla ČSSD. Jeho odpůrci by zase vinili hlavně prezidenta Zemana kvůli jeho neústavnímu postupu. Nepodání kompetenční žaloby by nejspíš premiér před svými voliči „okecal“ s tím, že přece není možné dělat zemi ostudu válkou mezi největšími ústavními činiteli.

Klíč nyní drží třetí z trojúhelníku – Miloš Zeman. Pokud neustoupí, mohou se strany nejspíš chystat na volby. Aby ale ustoupit mohl, musí mu Babiš s Hamáčkem najít únikovou cestu. Jako jediná možná se jeví přesvědčit Antonína Staňka, že má prezidenta výslovně (a klidně opakovaně) žádat o vlastní odvolání. Co mu za to na oplátku nabídnou a jaké garance dají Zemanovi, že budou Staňkovy audity pokračovat, je už na míře představivosti Babiše s Hamáčkem. Na socialistech pak, zda budou trvat na Michalu Šmardovi.

Asi jsou i jiná řešení, ale toto je nejpředstavitelnější. Ostatně Babiš se včera v Blesku holedbal, že je „profesí obchodník“.