Malostranský zápisník: Jak od Cimrmana - zřídili si Sněmovnu, ale chodili jim tam lidi

Měsíc poté, co pražský Dopravní podnik umístil v dolní části Nerudovy ulice, v blízkosti vedlejšího vchodu do Poslanecké sněmovny, zastávku malých midibusů linky 194 z Malostranského náměstí k Nemocnici pod Petřínem, si parlament vymínil její odstranění. Ropid neboli organizátor pražské MHD to vysvětlil slovy: „V prostoru zastávky se pod jednou budovou Sněmovny hromadili cestující čekající na bus, a to bylo považováno za možné bezpečnostní riziko.“ Kdepak Sněmovna a lidi – to by určitě nedělalo dobrotu!