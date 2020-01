Malostranský zápisník: Lidovečtí bratři mezi homosexuály a Okamurou

Lidovecký volební sjezd, který má najít nového předsedu, se blíží a nervozita houstne. Jeden ze tří kandidátů, europoslanec Tomáš Zdechovský, řekl: „Neměli bychom nikomu lézt do postele a kontrolovat, jestli má v posteli chlapa nebo ženskou.“ A jedním dechem informoval, že ve středně vrcholové politice má KDU-ČSL celkem 22 gayů a leseb. Pokud středně vrcholovou politikou mínil celostátní konferenci, tedy nejširší orgán mezi sjezdy, čítající 90 lidí, pak by to znamenalo, že zatímco v celé populaci se mluví o 4 % homosexuálů, mezi špičkami KDU-ČSL je jich 24 %. Jsou snad mnohočetné lidovecké rodiny jenom krycím manévrem?