Válková odmítla rezignovat z pozice zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Na tiskovou konferenci po jednání vlády pak už ani sociální demokraté nepřišli, pouze tři ministři za ANO - vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně pro místní rozvoj Kateřina Dostálová. „Je pravda, že téma do debaty zvedl pan ministr Hamáček a že se po jejím vystoupení nehlasovalo,“ potvrdila Schillerová. Válková odvedla podle ministrů za ANO na pozici vládní zmocněnkyně za lidská práva velký kus práce.



Exministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková, kterou prezident Miloš Zeman prosazoval i do pozice ombudsmana, je pod palbou kritiky kvůli tomu, jak se vykrucovala z toho, že psala za normalizace koncem 70. let společně text s prokurátorem Josefem Urválkem, který poslal v roce 1950 po vykonstruovaném procesu na šibenici národněsocialistickou političku Miladu Horákovou. Válková se hájila, že to nevěděla.



„Způsob, jak se paní Válková hájila, ji diskvalifikuje pro politické funkce,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Já premiérovi řeknu svůj názor. Pokud bude paní Válková pokračovat ve funkci, tak z mého pohledu se bude věnovat víc obhajobě svého působení než samotnému fungování úřadu,“ řekl Hamáček.

„Zastávám stejné stanovisko jako ministr vnitra,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Na otázku, zda by měla Válková odstoupit, odvětil: „Minimálně by to mělo zvážit.“



Podle Hamáčka by mohlo setrvávání Válkové ve funkci komplikovat chod celé agendy vládní rady. „Hnutí ANO má ve vládě většinu, pokud se premiér rozhodne paní Válkovou držet, ČSSD nemá sílu na to, aby ji odvolala,“ řekl.

Měla by podle vás Válková skončit i jako zmocněnkyně pro lidská práva?

ANO 3286 NE 242

Premiér Andrej Babiš v neděli uvedl, že by kandidát na ombudsmana neměl být současný ani bývalý politik. Když Válková řekla, že se o funkci ombudsmana přestane zajímat, Zeman reagoval, že se mu ulevilo.

Válková to ale zdůvodnila nikoli spoluprácí s Urválkem ale jen svým někdejším členstvím v komunistické straně. Poukázala tak zároveň na to, že i prezident Zeman a premiér Babiš byli stejně jako ona v KSČ.



Hamáček je připraven doporučit jako kandidátku na ombudsmana prezidentu Zemanovi poslankyni ČSSD a exministryni školství Kateřinu Valachovou. Nominace na post ombudsmana je ale na prezidentovi, ne na politických stranách.

Sněmovna bude volit nového ombudsmana až v únoru. Nominace se teoreticky tak mohou měnit ještě do konce ledna.