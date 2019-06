Podpora Pirátů v červnu podle CVVM stoupla, volby by opět vyhrálo ANO

Volby do Sněmovny by v červnu podle CVVM vyhrálo ANO s 29 procenty hlasů. Je to o jeden procentní bod více než tomu bylo v květnu. Druzí Piráti by si polepšili o 3,5 procentního bodu na 17 procent, třetí by skončila ODS s 15 procenty. K urnám by podle průzkumu přišlo 60 procent voličů.