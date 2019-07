Volby by podle STEM vyhrálo ANO s dvojnásobnou podporou před Piráty

Volby do Sněmovny by podle agentury STEM v červnu vyhrálo hnutí ANO s 32,5 procenty. Získalo by více než dvojnásobnou podporu oproti druhým Pirátům (15,6 %), třetí by skončila ODS. Do poslaneckých lavic by zasedlo sedm stran, proti předchozímu, dubnovému, měření by se sem vrátili zástupci KDU-ČSL.