Je to snaha přimět lidi, aby se očkovali, hájí Vojtěch konec hrazených testů

„Dnes jsem viděl, že i prezident Macron oznámil stejný postup, že od září přestává Francie hradit tyto testy,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Díky očkování se nebude opakovat lockdown

Větší míra proočkování ve společnosti zajistí, že už nikdy nebude muset Česko dělat žádný lockdown. „Nebudeme muset Zavírat obchody, restaurace,“ řekl Vojtěch.

Dlouhodobá úhrada preventivních testů podle něj není udržitelná pro systém veřejného zdravotního pojištění. Teď jsou ze zdravotního pojištění hrazené za měsíc 2 PCR a 4 antigenní testy.

Po úspěchu nových očkovacích míst na pražském Hlavním nádraží a v obchodním centru na Chodově už plánuje otevření dalších podobných míst, kam by se lidé mohli přijít očkovat i bez předchozí registrace. Mají být nejen v Praze, například v některých obchodních centrech, ale také třeba v Brně.

„Očkování by měla být varianta číslo jedna a testy by měly být alternativou, kterou teď hradíme právě proto, že ne každý se mohl k očkování dostat, ale do 1. 9. si myslíme, že situace bude jiná. Ano, je to určitá motivace, aby lidé očkování neodkládali,“ přiznal Vojtěch.

Některé skupiny si ale dál testy nebudou muset hradit. Těch, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů či dětí mladších 12 let.

Zavedení povinného očkování ministr Vojtěch nezvažuje, ani pro některé vybrané skupiny. Navíc by se kvůli tomu musel změnit zákon a ministr zdravotnictví pro to ani nevidí podporu.

Je to nátlak, odmítá Vojtěchův návrh šéf Pirátů

Proti plánům vlády, že si lidé, kteří nejsou očkovaní, budou muset sami hradit testy kvůli cestám do zahraničí, nebo když test potřebují kvůli tomu, aby mohli jít do hospody, do bazénu či na kulturní akci, v úterý ve Sněmovně protestovala opozice. „To je faktický nátlak, to je špatný návrh,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Nemůže vláda podmínit svobodný život občanů testy, které si budou sami hradit,“ řekla poslankyně Tereza Hyťhová, která byla zvolena za SPD, ale přešla k Trikolóře. Neprosadila projednávání plánů vlády, když tomu společně zabránili poslanci ANO, ČSSD, KSČM a části klubu SPD.