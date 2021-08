Bartoš chce, ať jsou testy hrazené z pojištění i v září a uznávány protilátky

Bartoš při obhajobě proplácení testů na covid-19 ze zdravotního pojištění argumentuje, že dosud ještě nebylo očkováno 94 tisíc občanů nad 65 let, z toho dokonce 29 tisíc ve velmi rizikové skupině nad 80 let.



Vláda o tom, že už od září nebudou propláceny preventivní testy, rozhodla v první polovině července. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak otevřeně přiznal, že to má motivovat lidi k očkování.

Dlouhodobá úhrada není udržitelná pro systém zdravotního pojištění, zdůraznil. „Česká republika je v rámci Evropy výjimkou, že takto masivně hradí testy,“ hájil rozhodnutí vlády Vojtěch.

Za nespravedlivé považuje šéf opozičních Pirátů Bartoš i to, že kromě očkování, testů či toho, že člověk prodělal covid-19, neuznává vláda to, že má občan zvýšenou hladinu protilátek, což fakticky znamená, že už dříve také covid-19 prodělal, ale bez větších komplikací.

„V tuto chvíli jsou lidé se zvýšenou hladinou protilátek nuceni k očkování, které jim však nepřináší plný benefit, z našeho pohledu jde o diskriminaci,“ uvedl Bartoš. Na svém Facebooku napsal, že když se o to Piráti zajímali při interpelacích, dostali nekompetentní odpověď, že to není možné a že odborníci se neshodnou. „Mezitím tuto strategii přijalo a používá například Rakousko,“ připomněl Bartoš.

Po uznávání vyšší hladiny protilátek na covid jako v Rakousku volá i Kaňkovský

Po uznávání vyšší hladiny protilátek na covid jako alternativy k očkování či testování, volá již delší dobu i koalice Spolu.

„My jsme přesvědčeni, že tam chybí ještě jedna důležitá modalita a to je vyšetření protilátek na covid-19, což je informace, že ten člověk prodělal onemocnění, ale může se to týkat osob, které prodělaly bezpříznakové onemocnění, ale přesto mají hladinu protilátek dostatečně vysokou, to znamená, že jsou po určitou dobu - tři, šest měsíců - chráněni před onemocněním,“ řekl již dříve iDNES.cz lidovecký poslanec a lékař Vít Kaňkovský. V Rakousku je vyšší hladina protilátek uznávána na dobu tří měsíců jako alternativa k tomu, že je člověk očkován nebo že má test.

Uznávání hladiny protilátek jako alternativy odmítla před pár dny znovu náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Vašáková. „Protilátky během doby klesají, u někoho rychle, u někoho pomalu,“ uvedla pro MF DNES s tím, že není dost odborných důkazů a studií pro to, aby se protilátky mohly používat jako bezinfekčnost.

Vláda schválila, že od 1. září nebude stát hradit preventivní testy na covid: