Test na dovolenou či zábavu za své. Od 1. září si lidé zaplatí, řekl Vojtěch

Mluvil o tom i premiér Andrej Babiš, který v pondělí otevíral dvě nová očkovací centra v Praze. V obchodním centru na Chodově a na Hlavním nádraží. A potvrdil, co Vojtěch ve Sněmovně avizoval už minulý týden.



Teď jsou to za měsíc 2 PCR a 4 antigenní. „Je velký předpoklad, že se to změní a že stát to nebude platit,“ řekl Babiš.

Ze strany vlády to lze vnímat i jako tlak, aby se lidé nechali očkovat, pak by totiž testy nepotřebovali a nemuseli by si za ně doplácet.



Vojtěch ústup od hrazení testů na covid-19 ze zdravotního pojištění naznačil už minulý týden ve Sněmovně při interpelacích.

„Já si nejsem úplně jist, že bychom měli dlouhodobě hradit z veřejného zdravotního pojištění například testy, kdy se člověk rozhodne třeba cestovat někam do nějaké země. Tam si myslím, že není úplně toto na místě a není to věc, která by měla být dlouhodobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nemá to souvislost se zdravotní péčí,“ řekl Vojtěch, když odpovídal na interpelaci poslankyně SPD Karly Maříkové.



Zkrácení intervalu mezi dvěma očkováními

Vláda také potvrdila zkrácení intervalu mezi první a druhou dávkou očkování kvůli covid-19. Už před jednáním vlády to doporučila vládní rada pro zdravotní rizika.

„Týká se to i všech, kteří se sice již zaregistrovali, ale zatím nemají termín,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Akce s účastí nad 1 000 lidí budou muset od 19. července pořadatelé hlásit hygieně. Ta bude provádět namátkové kontroly, řekl také po jednání vlády Vojtěch.