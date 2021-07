Faktický nátlak, kritizuje Bartoš chystaný konec hrazení testů z pojištění

To, že si lidé od 1. září budou muset platit ze svého testy na covid-19 v případě, že je budou potřebovat třeba pro cesty do zahraničí, nebo když půjdou do bazénu či na kulturní akci, oznámil v pondělí ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

„Nebude se to vztahovat na ty, kteří se nemohou očkovat, děti mladší 12 let a lidi, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů,“ uvedl pro iDNES.cz Vojtěch.



Preventivní testy na covid-19, tedy ty, na které neposílá lidi lékař, nepotřebují ti, kteří jsou plně očkovaní. Nyní jsou kromě toho hrazené ze zdravotního pojištění za měsíc 2 PCR a 4 antigenní testy.

„Naším společným cílem by mělo být ochránit občany. Nesmíme zaspat, nesmíme se nechat ukolébat,“ řekl Bartoš.

Koalice Pirátů a STAN bude spolu s koalicí Spolu podle šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka prosazovat ustavení parlamentní vyšetřovací komise k prověření zakázek kvůli covidu.