V září bude opětovně zavedeno testování ve školách a práci, řekl Maďar

Vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha redakce iDNES.cz zjišťuje. Povinnost testování zaměstnanců ve firmách skončila na konci srpna.

V pondělí ministr oznámil, že od začátku září už lidé nebudou mít nárok na preventivní antigenní nebo PCR testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Dosud mohou podstoupit měsíčně dva PCR testy a jednou týdně test antigenní.



Zrušení testů zdarma od září vnímá epidemiolog Rastislav Maďar jako další snahu ministerstva zdravotnictví o motivaci k očkování. „Jde o to, aby lidé bezdůvodně neodmítali vakcíny poskytnuté bezplatně státem a na druhé straně kvůli tomu neodčerpávali finance státu, tedy nás všech, na testy potřebné pro jejich volnočasové aktivity, například dovolené nebo pro využití služeb či účast na hromadných akcích,“ uvedl Maďar.

Postupně budou podle epidemiologa k tvrdší formě motivace přistupovat i další země, některé k tomu u vybraných profesních skupin přistupují už teď. I v Česku se diskutuje o tom, jestli by očkování zdravotníků nebo pracovníků v sociálních službách nemělo být povinné, případně jestli by ho nemohl vyžadovat zaměstnavatel.



Pro některé skupiny by ale podle Maďara měly testy hrazené ze zdravotního pojištění zůstat. Jde o lidi, kteří se očkovat nemohou, například kvůli objektivní medicínské kontraindikaci, nebo děti do 12 let. S tím podle Vojtěcha počítá i ministerstvo zdravotnictví.