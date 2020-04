Vláda projedná rychlejší otevírání obchodů i pravidla pro cestování

„Já myslím, že není vůbec důvod ten stav prodlužovat,“ řekl Babiš v úterý v televizi Prima.

„Pokud si pan premiér nepřeje pokračování nouzového stavu, nemá smysl o prodloužení žádat,“ reagoval Hamáček. Opakovaně před tím prohlásil, že prodloužení nutné bude, argumentuje především snazšími centrálními nákupy ochranných prostředků.



Jednat má vláda také o uvolnění pravidel pro cestování do zahraničí kvůli práci a podnikání. „Jde nám o to, abychom režimem na hranici zbytečně nebránili ekonomickým aktivitám,“ řekl Hamáček. Klíčová pro možnost překročení hranic podle něj má být schopnost prokázat negativní test.

Pro české pendlery jezdící za prací do zahraničí by podle představy vnitra stačil negativní test ne starší než deset dnů.

„Současně bychom umožnili příjezd do České republiky pro ty, kteří tady mají obchodní aktivity a které trvají do tří dnů,“ řekl ministr vnitra. I ti budou muset mít potvrzení, že jsou negativně testováni na covid-19. Nová pravidla pro ně i pendlery by mohla začít platit od 27. dubna.



Babiš řekl, že u vycestování chce řešit situaci lidí, kteří chtějí republiku trvale opustit.



Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka vláda představí rychlejší program uvolňování opatření proti koronaviru.

Vývoj epidemie v Česku to podle něj umožňuje, řekl ve středu v noci poslanců, kteří požádali o informaci vlády o uvolňování restriktivních opatření. Klíčové ale podle Babiše i Havlíčka bude stanovisko epidemiologů. Vláda má podle Havlíčka připraveno několik scénářů pro urychlení spouštění ekonomiky.

Vláda zatím naplánovala otevírání obchodů do několika fází s tím, že poslední má být 8. června. Ve středu ale Babiš připustil, že obchody do 2 500 metrů čtverečních by se mohly otevřít už v pondělí 27. dubna a že všechny obchody by se mohly otevřít ještě v průběhu května.

K 25. květnu mají v omezeném režimu fungovat i základní školy, mají být přístupné pro žáky prvního stupně. Místopředseda hnutí STAN, jinak též učitel Petr Gazdík, vyzval vládu k tomu, aby umožnila 25. května návrat do školních lavic i ostatním.

Všichni žáci by podle něj měli dostat šanci vrátit se do třídy, když to jejich rodiče budou chtít. „Pokud to rodiče odmítnou, byly by jejich děti na konci školního roku přezkoušeny. Je to efektivnější a vytváří to méně chaosu,“ řekl Gazdík.

Počet potvrzených případů s nemocí covid-19 je podle oficiální statistiky ministerstva zdravotnictví v Česku 7 132, vyléčených je evidováno 1 989, s nemocí covid-19 zemřelo 208 lidí.

Počet osob s covid-19 dle krajů