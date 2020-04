Očekávám promořenost v jednotkách procent, říká spoluautor studie testování

Kde a kdy se můžete nechat vyšetřit

Praha

V Praze budou umístěny tři odběrové stany ve třech lokalitách (Náměstí Míru, Zítkovy sady a Kateřinská zahrada). Otevírací doba všech tří stanů bude od 10:00 do 20:00. Stany umístěné na Náměstí Míru a v Zítkových sadech budou dostupné pouze pro osoby ve věkové kategorii 18-59 let. Stan umístěný v Kateřinské zahradě bude v době od 10:00 do 15:00 dostupný pouze pro osoby starší 60 let, v době od 15:00 do 20:00 pak pouze pro děti a dorost.

Brno

V Brně budou umístěny dva odběrové stany – na Moravském náměstí a v Bohunicích u Univerzitního kampusu MU. Otevírací doba obou stanů bude od 8:00 do 18:00. V čase od 8:00 do 10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Olomouc*

V Olomouci budou umístěny dva odběrové stany, oba budou umístěny před hypermarketem Globus. Otevírací doba obou stanů bude od 8:00 do 18:00. V čase od 8:00 do 10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Litoměřice

V Litoměřicích bude umístěn jeden odběrový stan. Otevírací doba stanu bude od 8:00 do 18:00. V čase od 8:00 do 10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Litovel a Uničov*

V této lokalitě budou umístěny dva stany, jeden v městě Litovel, druhý v Uničově. Otevírací doba obou stanů je od 8:00 do 18:00. V čase od 8:00 do 10:00 jsou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

* V Olomouci, Uničově a Litovli se s testováním začne v pátek.

Lokality Litovel a Uničov budou sloužit jako model populace, ve které došlo pravděpodobně k nejmasivnějšímu šíření viru v ČR. Zájemcům z této oblasti bude odebírána žilní krev, ze které bude proveden rapid-test a dále podrobnější laboratorní vyšetření za účelem stanovení množství protilátek proti viru SARS-CoV-2 pro výzkumné účely. Pokud však osoba odmítne odběr žilní krve, nebo tento odběr nebude možný, bude proveden odběr kapilární krve z bříška prstu.

Více informaci na covid-imunita.uzis.cz