Vzpoura lidí, chaos a finanční náhrady. Destabilizuje se systém, míní Sokol

Podle bývalého ministra vnitra Sokola je „jistota státní správy a jejích zaměstnanců, že jedou podle nějakého plánu a lidé se tím musí řídit, totálně otřesena“.

„Už vidím, jak se lidé hádají s policajty, že nic neporušují. Vznikne chaos. A odpovídá za něj ten, kdo ho vyvolal. Tedy vláda. Kabinet nemusel ustupovat od toho systému krizových opatření, teď sklízíme, co chaoticky a nepřipraveně udělali,“ dodal Sokol pro server Neovlivní.cz.



Soud ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Soudní senát vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který opatření kritizoval jako svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Rozhodnutí je pravomocné.

Je správné, když pražský městský soud řekl, že některá opatření sice mohou být zavedena, ale ne jedním ministerstvem bez kontroly Sněmovny, řekl ústavní právník Marek Antoš České televizi.



„Pokud měl někdo představu, že je možné formálně neprodloužit nouzový stav, ale přitom všechno zachovat a jet dál v režimu ministerských opatření, tak teď vidí, že to nejde,“ řekl Antoš.

Pokud by opatření v současném rozsahu měla trvat dál, tak podle něj bude nezbytné nouzový stav prodloužit. „Anebo si říci, že už nejsou potřeba a v tom případě není nutné nouzový stav prodlužovat,“ podotkl.

Tím, že vláda nechala rozhodovat ministerstvo zdravotnictví, se podle Antoše vzdálila z parlamentní kontroly. Za základní problém považuje, že zákon o ochraně veřejného zdraví, podle kterého byla opatření přijata, se vůbec nevztahuje k nouzovému stavu. Což by znamenalo, že nouzový stav k ničemu není, nemusí být vyhlašován a Sněmovna k tomu nemá co říct, míní právník.

„Myslím, že je správné, když soud řekl, že některá opatření mohou být prováděna, ale ne tím, že ministr zdravotnictví se sám rozhodne, že takto zásadním způsobem omezí základní práva,“ uvedl.

Nechce příliš spekulovat o tom, co muže rozhodnutí soudu znamenat zpětně, protože nezná přesné znění rozsudku. „Ale obecně platí, že pokud je nějaké rozhodnutí orgánů veřejné správy shledáno jako nezákonné nebo pokud je nezákonný úřední postup, tak to může vést až k možnosti žádat úhradu škody,“ řekl. Připomněl, že vláda původně jednala podle krizového zákona, ale později tento postup změnila.



V případě náhrady škody ale nabádá k umírněnému postupu. „Situace je mimořádná a je otázka, jestli stát může nést všechny škody, ke kterým dochází. Druhá otázka je, do jaké míry lze tu škodu prokázat,“ dodal Antoš.

Otázky kolem finančního odškodnění

„Podle mého názoru bude muset odcouvat zpět k tomu nouzovému opatření a vrátit se k tomu stavu před 13. březnem. Tím by ale přiznala, že to co bylo mezi tím datem a rozsudkem soudu bylo z pohledu soudu špatně. Je jasné, že se toho teď všichni chytí a budou říkat, že byli poškození. Otevírá se tím samozřejmě cesta k žalobám na stát o finanční náhradu,“ tvrdí Sokol.



„Dnešní rozhodnutí soudu je potvrzením, že vláda měla od začátku nástroje, které jí umožňovaly vydávat současná opatření v souladu s právním řádem. Opatření podle krizového zákona však lze přijímat pouze po dobu trvání nouzového stavu,“ připomíná právnička z AK Sedlakova Legal Jana Sedláková. Podle ní tak dnešní rozhodnutí soudu může mít vliv na názor vlády ohledně nouzového stavu. Kvůli němu v kabinetu panuje rozkol.

„Množí se také dotazy zda toto otevřelo dveře občanům a firmám k náhradě škody po státu. Tato otázka se jistě bude v následujících dnech řešit. V rámci pomoci poskytované státem se ale již hodně subjektů nároku na náhradu jakékoliv škody zřeklo,“ dodala právníčka.

Dostál, který žalobu podával, se domnívá, že opatření do jisté míry budou platit dál. Bude je ale muset přijmout vláda, čímž se vyčistí chaos. „Moje žaloba neříkala, že stát nemá chránit občany, ale že to nemá dělat chaoticky a svévolně, měla to od počátku dělat podle pandemického plánu,“ řekl Dostál v České televizi.

Soud konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob.

Vláda má nyní podle soudu do 27. dubna čas, aby opatření omezující volný pohyb, maloobchod a služby přijala v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

