Obchody by se mohly otevřít už v květnu, řekl Babiš. Omezení pohybu zůstane

19:19 , aktualizováno 19:48

Otevírání obchodů by se mohlo sjednotit a všechny by se mohly otevřít v květnu, řekl premiér Andrej Babiš v České televizi. Vláda bude o urychlení uvolňování restriktivních opatření jednat ve čtvrtek. Podle dosavadních plánů je otevírání obchodů rozloženo postupně až do 8. června.