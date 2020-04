Nikým nevolení soudci rozhodují od stolu, píše Ovčáček po zrušení opatření

„Vždyť tady beztak reálně vládnou nikým nevolení soudci, kteří rozhodují od stolu o osudech 10 milionů lidí. A bez mrknutí oka,“ napsal na Twitteru Jiří Ovčáček.

Podle europoslance Stanislava Polčáka by měl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignovat. „Rozhodnutí znamená, že stát bude muset odškodnit všechny poškozené firmy, živnostníky a občany z titulu nezákonných rozhodnutí. A to se chtěli vyhnout odškodňování! Je to vláda exhibicionistů a nemehel,“ uvedl na svém Twitteru.



„Soud dal za pravdu nám, kteří jsme tvrdili, že účelovka vlády při změně zákona, jímž se řídí opatření na zavření obchodů, nebyla právně správná,“ reagoval bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.



„Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu. Teď chceme vědět, kdo a jak nahradí vzniklou škodu živnostníkům a podnikatelům!“ napsal předseda STAN Vít Rakušan.